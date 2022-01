Nouveau couac à la CAN et embarras autour de l'hymne de la Mauritanie

La Mauritanie a commencé sa Coupe d'Afrique, la deuxième de son histoire, sans entendre son hymne national, l'équipe chargée de la sono ayant confondu avec l'ancien, mercredi à Limbé.

Dès les premières mesures, le staff technique des "Mourabitounes" s'est levé pour protester vers la console technique en expliquant qu'il s'agissait de l'ancien hymne.

Après avoir interrompu l'air, la sono a relancé... le même, provoquant des grimaces sur les visages du onze mauritanien.

Le speaker du stade a ensuite annoncé que l'équipe de Mauritanie allait chanter a capella, ce qui ne s'est pas produit.

Après une troisième tentative, encore très courte, toujours avec le même ancien hymne, le speaker a proposé une salve d'applaudissements.

Plus tôt dans la journée, la CAN a connu un autre couac, cette fois-ci bien plus retentissant. L'arbitre de Tunisie - Mali a inexplicablement sifflé la fin de la rencontre... deux fois, à la 85e et juste avant la fin du temps réglementaire, sans concéder de temps additionnel. Un imbroglio qui n'est pas encore résolu.