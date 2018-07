Notre équipe-type du Mondial: des Français, des Belges, des Croates, un Colombien...

La Coupe du monde terminée, l’heure des bilans est bien évidemment arrivée. La rédaction web sport a décidé de ressortir le onze des tops de ce Mondial. La sélection est subjective et d’autres joueurs auraient bien entendu mérités leur place dans ce onze. Mais choisir, c’est renoncer. Le coach, Didier Deschamps: ce ne sont pas tant ses choix pendant la Coupe du monde qui impressionnent (bien que son coaching a été entièrement payant) mais ses choix lors de la sélection. Des noms comme Pavard ou Nzonzi en ont surpris plus d'un lors de l'annonce des 23. Et pourtant, en prenant l'option de la jeunesse et de la nouveauté il est parvenu à mener son pays à son deuxième titre mondial. Thibaut Courtois, Belgique : élu meilleur gardien de la Coupe du monde, le gardien belge respirait la confiance pendant ce Mondial et cela s’est ressenti sur le terrain. Il s’est montré décisif à plusieurs reprises, notamment face au Brésil mais il a également joué un rôle important à chaque instant sur le terrain tant il dégage de la sérénité dans ses décisions et ses gestes. Le choix du gardien se jouait entre lui et Hugo Lloris. Mais après la bourde, sans conséquence, du Français en finale c’est bien Courtois qui a obtenu les faveurs de la FIFA et les nôtres.

Benjamin Pavard, France : le joueur de 22 ans est sans aucun doute l’une des grandes révélations de l’Equipe de France et du tournoi. Considéré comme un vrai meneur d’hommes par Didier Deschamps, il a épaté sur le flanc droit. Cerise sur le gâteau, son but contre l’Argentine est un petit bijou, en course pour être désigné meilleur but du tournoi.

Raphaël Varane, France : avec son doublé Coupe du monde/Ligue des champions certains parlent de lui comme d’un prétendant au Ballon d’or. Il a été intraitable pendant tout le Mondial, sortant notamment une prestation 5 étoiles face aux Belges. Il est sans aucun doute l’un des plus grands défenseurs centraux du monde. Précieux en défense mais aussi sur phases arrêtées le joueur du Real Madrid a déjà tout gagné à seulement 25 ans. Et tout ça, sans frasque ni cinéma.

Yerry Mina, Colombie : il évolue au FC Barcelone depuis six mois mais il a sans doute pris une dimension supplémentaire pendant le tournoi. On parle d’ailleurs déjà d’un transfert ailleurs car il veut du temps de jeu. Avec ses trois buts il a été décisif et précieux pour les Colombiens. Du haut de son mètre 95 et ses 94 kilos il en impose dans l’axe de la défense. Il a seulement 23 ans.

Luca Hernandez, France : le flanc gauche des Bleus est une autre révélation de cette Coupe du monde. Par son application et sa détermination il a parfaitement suppléé Benjamin Mendy, répondant pleinement aux attentes de Didier Deschamps. Les flancs gauches des autres nations n’ayant pas forcément briller pendant le tournoi, le nom du joueur de l’Atlético s’est quelque peu imposé à nous. Rappelons quand même qu’il n’a que 22 ans. Ngolo Kante, France : il plait tant par son jeu, ses courses infernales, son humilité, sa simplicité que par sa capacité à dégoûté littéralement ses adversaires. Peu en verve en finale, il a été un pion essentiel du système de Deschamps pendant les matches précédents. Sans oublier que son travail a permis à Paul Pogba de se libérer et de revenir à son meilleur niveau. Il est très apprécié par ses coéquipiers qui le font régulièrement savoir.

Luka Modric, Croatie: le meilleur joueur du tournoi selon la FIFA. Très certainement un autre prétendant au Ballon d’or. De notre position un peu subjective, Eden Hazard méritait autant le titre que le joueur Madrilène. Mais le maître à jouer croate ne l’a pas volé. Dans tous les bons coups de son pays, il est capable de débloquer une situation tout seul. Un véritable exemple pour toute sa nation, sur et en dehors du terrain pendant ce Mondial. Ivan Perisic, Croatie : le milieu offensif a été l’acteur malencontreux du pénalty en faveur de la France en finale. Avant ça, il a réalisé un mondial très costaud. Il est le genre de joueur qu’on préfère avoir dans son équipe. À l’image des Croates, il est jusqu’au-boutiste, vaillant et ne compte pas ses efforts. Le genre de joueur qui plait d’ailleurs à José Mourinho qui veut s’offrir ses services. Kieran Trippier, Angleterre : il représente l’avenir des Three Lions. Sa lecture du jeu et sa qualité de passes apportent aux Anglais ce qui leur manquait. Ultra-combatif il a gagné les faveurs de Southgate et le respect de toute une nation.

Harry Kane, Angleterre : avec six réalisations il est le meilleur buteur de la compétition. Sans être aussi impressionnant qu’il peut l’être avec Tottenham, il a été efficace et décisif assurant l’essentiel pour les Anglais. Eden Hazard, Belgique : il a assumé son rang, il a confirmé son statut, il a convaincu les derniers sceptiques : Eden Hazard fait partie des tous meilleurs joueurs de cette planète. Ses dribbles, ses accélérations, son intelligence de jeu, son talent balle au pied… Il a étincelé pendant cette Coupe du monde, ne laissant pour seule possibilité aux défenseurs de l’arrêter fautivement. Eden Hazard était un véritable régal pour tous les amateurs de foot pendant ce Mondial. Il y a aussi inscrit deux buts, ses premiers en Coupe du monde. Son avenir agitera très certainement le mercato actuel. Des joueurs comme Thomas Meunier, Romelu Lukaku, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Domagoj Vida, Paul Pogba, et d’autres encore auraient mérités leur place parmi cette équipe-type qui se limite à onze joueurs.