Nordin Jbari : "Vincent Kompany a réussi son début de process"

Ce dimanche, Anderlecht s’est incliné sur la pelouse de l’Antwerp et termine donc à la quatrième position de cette D1A. Dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari sont revenus sur la saison du Sporting.

Et malgré la défaite ce dimanche, notre consultant estime que "le bilan est bon. Anderlecht a commencé la saison d’une manière très difficile. Ils ont eu beaucoup de turbulences, de critiques et à un moment donné des doutes. Et puis finalement, ils arrivent en play-offs 1. Dans une année où il n’y a que quatre équipes et pas six, c’est une réussite. Pour Vincent Kompany, c’est une réussite. Il ne faut pas aller trop vite parce qu’il revient de très loin. Il y a quatre mois, la direction ne pensait même pas jouer l’Europe. Donc, finalement, Vincent a réussi son début de process."

Un ressenti que partage Pascal Scimè : "Le bilan n’est pas si mal. Il y a quand même 9 défaites sur la saison si je compte la Coupe de Belgique et les play-offs. Je pense qu’ils étaient cuits pour les play-off. Physiquement, ça n’allait plus. Ils manquaient de lucidité peut-être parce qu’ils ont été en surrégime à un moment. Donc en play-off, quand tu ne gagnes pas un match, c’est compliqué. Mais c’est la preuve aussi que tu es arrivé à un plafond. Mais à part ça quand on voit d’où on vient. Je ne vais pas dire que la saison est réussie, parce qu’à Anderlecht, si tu n’es pas champion, tu ne peux pas avoir une saison réussie. Mais le but était d’être dans les play-off, d’être européen, de mettre des joueurs en vitrine, ce qui a été fait."

Est-ce qu’Anderlecht va mettre l’argent pour donner à Vincent Kompany ce qu’il veut ?

Il ajoute : "Pour moi, la saison, c’est un peu comme si c’est ton anniversaire. Tu n’as pas de quoi faire un gâteau et pour finir, tu as un gâteau mais il te manque les bougies. Donc, la saison du Sporting d’Anderlecht, c’est ça, il te manque la bougie."

Et Nordin Jbari de conclure : "Maintenant, je m’inquiète pour la saison prochaine. Parce qu’ils risquent de perdre Nmecha. Il a pris tellement de place dans cette équipe avec son charisme, avec son talent, avec ses courses, avec son volume de jeu, que ça va être compliqué pour l’attaquant qui va arriver, ou alors tu dois aller chercher quelqu’un du top. Mais est-ce qu’ils ont l’argent pour ça ? Est-ce qu’ils vont mettre l’argent pour donner à Vincent Kompany ce qu’il veut ? Parce qu’il est très ambitieux."