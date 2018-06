Nordin Jbari: "Lukaku va devoir rester très patient"

Ce vendredi dans Place Diables Rouges, David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari sont revenus sur la manière dont les diables doivent aborder cette deuxième rencontre de Coupe du Monde face à la Tunisie.

Comment faut-il aborder cette rencontre ?

Nordin Jbari pense qu'il faudra beaucoup miser sur la mobilité et un jeu direct : " Il faut emballer la rencontre. On fait partie des équipes qui sont craintes malgré le fait que tout ne soit pas encore parfait. Il faut emballer la partie tout en restant calme parce que ça va bien défendre en face. Il faut y aller pour gagner, mais quand on sera face à un mur il faudra rester calme", notre consultant explique, "Il faudra à mon avis être plus mobile que contre le Panama, surtout dans les intervalles même si ça va être difficile parce que la Tunisie va chercher à tout prix à les fermer pour embêter des joueurs comme Eden Hazard ou Mertens. Il y a deux choses à faire à ce moment-là : être beaucoup plus mobiles, jouer parfois en une ou deux touches de balle, et puis il faudra que nos joueurs de qualité comme Hazard fassent " un petit zig " pour essayer de déboussoler cette équipe tunisienne. […] Je pense aussi à Lukaku qui va devoir rester très patient, il ne va pas toucher beaucoup de ballons, un peu comme Costa avec l’Espagne, et puis il n’en faudra qu’une... ça sera très important de rester bien concentré."

Pascal Scimè pense que les Diables doivent monter en puissance progressivement dans le tournoi : " Il faut jouer comme on en a l’habitude. Mais la façon dont on a l’habitude de jouer ne satisfait pas grand monde. Quand vous écoutez les analystes, quand vous lisez la presse et que vous écoutez le public aussi. Cette Coupe du Monde nous apprend que ça ne sert à rien de flamber dès les premiers matches. Il faut y aller crescendo. Donc ici les Diables ont eu un "coup de sonnette" en première mi-temps contre le Panama. Ils se sont ressaisis en deuxième grâce à leurs talents individuels et la faiblesse de l’adversaire. Ici, il y aura déjà un adversaire qui sera d’un autre calibre. Un adversaire qui sait défendre mais un adversaire qui sait repartir aussi très rapidement. Ils ont des flèches sur les côtés."

Pour notre journaliste, le début de match nous révèlera beaucoup d'élements: "Je me pose des questions quant à l’entame de match des Tunisiens. J’ai quand même l’impression qu’ils vont laisser le ballon à la Belgique. J’ai l’impression que Maaloul, le sélectionneur tunisien, va essayer de jouer au plus malin avec Roberto Martinez. Je crois que les Tunisiens vont essayer de nous endormir et puis essayer de nous faire mal, en profitant de leur vitesse, de longs ballons et peut-être de notre infériorité au milieu de terrain. Après on a toutes les cartes en main pour remporter ce match. Je crois qu’on va souffrir un petit peu mais je pense qu’on va gagner. "

Nordin Jbari de conclure, " Peut-être qu’ils ne commenceront pas à cinq derrière parce que pour eux, la défense belge est lente. C’est ce qui se dit dans les interviews au pays. Si l’entraineur tunisien parle de cela, c’est qu’il va essayer de jouer dans le dos des défenseurs belges. Et pour cela, il va devoir jouer un peu plus haut. "