Nordin Jbari : "Cette jeunesse du Standard est prête à se battre pour amener de la concurrence"

Ce dimanche soir dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari sont revenus sur la situation du Standard de Liège avant son prochain match qualificatif dans le cadre des barrages d’Europa League. Le mercato, les jeunes Rouches, le statut de Mehdi Carcela,… Autant de sujets qui ont été évoqués.



Le Standard s'est imposé 2-1 face à Courtrai ce dimanche, mais avec seulement 8 buts marqués en 6 matchs, les Liégeois devraient se chercher un nouvel attaquant selon Pascal Scimè : "Si le Standard veut terminer dans le top 4, est-ce qu’il ne va pas devoir aller chercher un buteur ? Il reste deux semaines avant la fin du mercato. Obbi Oularé a marqué, peut-être le but le plus difficile et il rate le plus simple. Mais il ne faut pas uniquement stigmatiser ce qu’il rate. Il faut voir aussi tout le travail qu’il a abattu. Je me demande donc s’il ne faudrait pas un autre type d’attaquant pour compléter tout ce compartiment-là."



Pour notre consultant Nordin Jbari, c’est un secteur de jeu suffisamment complet : "Les buteurs, ils en ont. Oularé en est un. Avenatti sait marquer des buts. Le problème, c’est que c’est un travail qu’il faut faire avec eux. Oularé est un attaquant complet que j’apprécie beaucoup. Mais je l’ai trouvé très nerveux, dissipé. Il perdait les duels. D’ailleurs on voit aussi sa réaction quand il marque, il se libère. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi est-ce qu’il a besoin de se libérer ? Un attaquant, ça cherche toujours à marquer. Oularé doit apprendre à rester calme. Tout simplement parce qu’un bon attaquant doit rester lucide pour marquer. Les gens qui ont confiance en lui doivent lui dire et ça viendra."



Mehdi Carcela doit rester. Il doit prester jusqu’à la fin de son contrat et il va être professionnel jusqu’au bout. Il a suffisamment montré son attachement à ses couleurs pour recevoir une fois de plus le bénéfice du doute.

Mehdi Carcela a faitson retour dans le onze de base du Standard ce dimanche, une titularisation saluée par Nordin Jbari : "J’ai trouvé aujourd’hui qu’il était très bon et même physiquement. Il a défendu, mais aussi de temps en temps, en profondeur, il avait un pas en plus que son défenseur. Pour quelqu’un qui n’a pas joué depuis longtemps, c’était positif. Que Montanier le veuille ou pas, il sera important pour cette équipe."



Et Pascal Scimè de se questionner sur l’avenir du joueur : "Ça aurait été tellement facile quand on est Mehdi Carcela, quand on est une icône de ce club, quand on a ses racines à Sclessin, de rejeter la faute sur les dirigeants, sur un entraîneur, d’invoquer cette dernière année de contrat. C’est un secret de polichinelle, mais Mehdi Carcela est à vendre, il a un prix. Le problème, c’est que vu le contexte sanitaire et financier, le prix que le Standard demande ou aimerait obtenir, le Standard ne l’aura sans doute pas pour un joueur à qui il reste un an de contrat. Est-ce qu’au final la logique des choses n’est pas en train d’être mise là, au nez et à la barbe de tous ? C’est-à-dire que Mehdi Carcela pour services rendus, il doit rester. Il doit prester jusqu’à la fin de son contrat et il va être professionnel jusqu’au bout. Je pense qu’il a montré suffisamment son attachement à ses couleurs que pour recevoir une fois de plus le bénéfice du doute."



Le Standard doit maintenant garder Pavlovic dans le groupe et lui faire confiance.

A l’image de Nicolas Raskin, Damjan Pavlović, jeune rouche issu de l’Académie s’est vu offrir du temps de jeu par son entraîneur. Une première réussie pour Nordin Jbari : "Cette jeunesse du Standard ose tout. On l’a vu avec Raskin quand il a commencé à jouer en taille patron. Et puis aujourd’hui, Pavlović qui a osé dribbler, garder le ballon et même le demander. J’aime ça, quand on voit que les jeunes essayent de tenter quelque chose. Il n’est pas timoré, il n’est pas timide et il n’a pas peur de mal faire. Je préfère des joueurs comme ça, qui provoquent, qui essayent de faire quelque chose. Et puis s’il rate, ça ne m’embête pas du tout. Mais ça veut dire que ces joueurs sont prêts pour l’avenir et ils sont prêts pour se battre aussi pour amener de la concurrence. Et ça c’est intéressant pour Montanier."



Et Pascal Scimè d’ajouter : "La preuve qu’il était déjà impliqué dans le plan de jeu et dans l’équipe, c’est qu’il y avait des connexions qui étaient faites. On l’a beaucoup cherché. Dès le départ, il a montré qu’on pouvait lui faire confiance. Mais c’est vrai que ce n’est pas anodin. Il a un peu joué comme un joueur qui avait dix ans de carrière. Donc, il faut protéger les jeunes. Même s’il avait été mauvais, il aurait fallu le protéger. Mais maintenant, il faut le garder dans le groupe et lui faire confiance. Il ne faut peut-être pas en faire un titulaire à part entière et le brûler non plus. Mais je pense que Philippe Montanier est assez intelligent et il sait gérer les jeunes que pour savoir comment et de quelle façon l’utiliser avec parcimonie ou pas."



Et Pascal Scimè de conclure le débat en évoquant le match qualificatif d'Europa League qui attend le Standard ce jeudi face à Vojvodina : "Si le Standard passe ce dernier tour préliminaire, il sera tête de série en barrage. Je pense que le Standard, pour l’instant, doit enchaîner les matches. On sent que cette équipe a un plan de jeu. Mais pour se bonifier encore, elle a besoin justement qu’il y ait de la compétition, des matchs à enjeu. Bala Town c’était "pour rigoler". C’était l’équivalent d’une équipe de première provinciale ou de D3 Amateur. Mais malgré tout, les amateurs ont réussi à bousculer un peu le Standard. C’est aussi important ce genre de match, parce que ça te permet de rester concentré et de progresser dans une certaine idée du jeu. Ce jeudi, les choses sérieuses commencent."