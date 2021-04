Nicolas Raskin avant la Finale de la Coupe : "Si on gagne, je me fais les cheveux rouges !"

" Cette finale tombe au meilleur moment. On avait démarré par un 12 sur 12 après l’arrivée de Mbaye Leye , puis on a connu un creux : il fallait digérer les efforts fournis et les nouvelles consignes. Aujourd’hui, tout est en place. Et je suis confiant ! "

Raskin revient lui-même d’une mononucléose, qui a mangé sa fin de phase classique.

" Je me suis bien reposé cette semaine, j’ai pris soin de bien manger et d’aller dormir tôt (clin d’œil). On s’est tous bien préparé, on s’est mis au vert… et on a même discuté la prime entre nous. Moi, je représente traditionnellement le clan des jeunes dans la négociation : on discute entre jeunes de ce qu’on veut, puis je transmets tout à ‘Papy Jean’ (NDLA : il fait référence à Jean-François Gillet, le doyen de l’équipe), qui se charge d’aller parler avec la direction. "

Et en cas de victoire, le médian liégeois a même préparé une petite spéciale pour tous ses supporters.

" Je viens de me faire une coloration aux cheveux en blanc oxygéné, donc je vais faire attention... Mais d’accord, je vous le promets : si on gagne, je me passe la tête… à la bombe rouge. Je vais demander au magasinier d’en prendre avec au Stade Roi Baudouin ! Un pronostic ? Je ne fais plus de pronostic car quand j’en fais, ça se retourne contre moi ! (On insiste) Bon, allez disons 2-1 ou 2-0… Et après, on fait la fête. Mais je n’en dis pas plus ! "

En cas de succès, les Rouches gratteront le meilleur ticket européen pour le football belge… après les deux tickets pour la Champions League bien sûr. Le Matricule 16 aura d’ores et déjà réussi sa saison.

" Mais ne comptez pas sur nous pour lever le pied en Europe Play-Offs : tous les matches, moi je les joue à fond ! On est une équipe jeune : on aime le foot, on aime les chouettes matches… et avec Ostende, Gand et Malines comme adversaires, on sera servi ! Si on gagne cette Coupe, on jouera d’autant plus libérés et on pourra se faire plaisir en produisant du beau jeu. "