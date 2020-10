Nicolas Penneteau après la défaite de Charleroi à Genk : "On est dans une spirale négative"

Nicolas Penneteau s'est arrêté au micro d'Eleven Pro League pour évoquer la défaite des Carolos face à Genk. Le gardien n'a pas cherché d'excuse pour justifier le résultat négatif des Zèbres. "On est sur une spirale négative dont on se sortira en restant soudés. L’efficacité a été du côté de Genk. On a eu nos possibilités et nos occasions mais ils ont été plus concrets des deux côtés du terrain."

"C’est une période un peu moins bien comme tout le monde en a dans une saison. Genk a eu plus de réussite. On sait qu’à chaque match, on est au coude à coude avec les équipes. Il faut juste comprendre pourquoi la réussite nous a tourné le dos."

Le gardien a évoqué le premier but, où un ralenti laisse à penser qu'il pensait que la tête de Paul Onuachu allait sortir en coup de pied de but, alors qu'il est bel et bien rentré dans le but. "Je ralentis ma course pour anticiper une tête croisée, je voyais que Onuachu allait prendre le dessus sur Willems et qu’il pouvait placer sa tête n’importe où."