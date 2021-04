Nicolas Gavory : "On est largement capable de continuer en play-offs 2 et de gagner la Coupe"

Le Standard de Liège affrontera ce dimanche soir le Beerschot dans le cadre de la dernière journée de championnat de la phase classique. L’objectif pour les Rouches et les Anversois sera de rester en play-offs 2, comme l’a expliqué le défenseur du Standard Nicolas Gavory, lors d’une conférence de presse, vendredi après-midi.

Avant cette dernière rencontre, le Standard et le Beerschot sont au coude-à-coude avec 47 points chacun. D’un côté, les Rouches se sentent de mieux en mieux après deux victoires consécutives face à Gand (2-1) et à Eupen (0-4). De l’autre, les Anversois restent sur une défaite à Ostende (1-2). L'équipe qui remportera ce dernier match de phase classique sera assurée d’être en play-offs 2. En cas de match nul, le Standard ne serait pas assuré d’être en play-offs 2 et le sort des Liégeois dépendrait des autres matchs de cette dernière journée.

"Ce sera un match compliqué parce que le Beerschot est juste devant nous. Ils veulent finir aussi dans les play-offs 2. Ce sera un match engagé, pas facile, mais avec ce que l’on montre ces dernières semaines, je pense qu’on peut gagner ce match. On est largement capable de rester dans ces play-offs 2 avec ce dernier match et de gagner la Coupe," a expliqué le joueur du Standard.

En effet, quoi qu’il arrive, les Rouches pourront encore croire à une coupe grâce à leur qualification pour la finale de la Coupe de Belgique face à Genk.

Un match qui sera à suivre dimanche à 18h en radio et sur notre site RTBF Sport.