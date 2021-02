Nicolas Frutos quitte Anderlecht pour DC United : "Un choix très difficile"

Welcome, @NicolasFrutos19 ! The 39-year-old Argentine joins D.C. from R.S.C. Anderlecht SC, where he has served as an Assistant Coach since 2019.

Tatoué au fer mauve, Frutos a régulièrement clamé son amour pour le Sporting et son rêve d'un jour le diriger. La décision de partir est donc un crève-cœur.



"Ce fut un choix très difficile, que j’ai pris après m’être longuement concerté avec ma famille. Tout le monde connaît le lien émotionnel que j’entretiens avec le RSC Anderlecht. Nous fournissons un travail exceptionnel et nous sommes plus professionnels que jamais. Ça me manquera de ne plus être au quotidien dans le club de mon cœur. Mais je reçois une chance unique de me développer en apprenant et en ayant plus de responsabilités. Je veux relever ce défi. De plus, j’aurai l’occasion de collaborer au DC United avec mon grand ami Hernán Losada", explique-t-il sur le site du RSCA.



Nicolas Frutos, 39 ans, était revenu en juin à Anderlecht pour y faire partie du staff de Frankie Vercauteren. Il était resté pour épauler Vincent Kompany.



Nicolas Frutos a joué cinq saisons à Anderlecht, plantant 52 buts en 94 matches et décrochant trois titres de champion entre 2006 et 2010. Contraint de mettre un terme à sa carrière de joueur à cause d'une blessure chronique au genou, il est ensuite rentré en Argentine afin de coacher l'équipe espoirs de l'Union Santa Fe (de 2010 à 2013) et il a ensuite été actif au sein du staff technique de l'Olimpia Asuncion au Paraguay.



Frutos était revenu une première fois à Bruxelles en 2015 pour entraîner les espoirs du Sporting. Il était devenu l'assistant de René Weiler après une saison, et avait assuré l'interim à la tête de l'équipe A entre le départ du coach suisse et l'arrivée de Hein Vanhaezebrouck (avec un bilan de trois victoires en quatre matches). est ensuite retourné en Amérique du Sud afin de coacher l'équipe fanion du club chilien de deuxième division de San Luis de Quillota.