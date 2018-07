Neymar reconnaît qu'il exagère "parfois"

Revenant sur les critiques sur ses chutes à répétition pendant la Coupe du monde, Neymar admet des "exagérations" dans une publicité où il se présente désormais comme un "homme nouveau" et demande de l'aide pour se "relever".

"Vous pouvez penser que j'exagère, et parfois c'est vrai que j'exagère, mais la vérité c'est que je souffre sur le terrain", déclare la star du Brésil et du Paris Saint-Germain dans cette publicité pour des lames de rasoir.

"Quand je suis impoli, ce n'est pas parce que je suis un enfant gâté. C'est parce que je n'ai pas appris à être frustré", explique le joueur le plus cher de l'histoire.

"En moi, il existe encore un enfant. Parfois, cet enfant enchante le monde, et parfois il irrite le monde entier. Je me bats pour garder cet enfant en vie à l'intérieur de moi, mais pas sur le terrain", ajoute Neymar, 26 ans, éliminé avec le Brésil en quart de finale du Mondial en Russie.

"Vous pouvez penser que je suis trop tombé, mais la vérité est que je ne suis pas tombé, je me suis effondré, et cela fait plus mal que n'importe quel coup sur une cheville opérée", dit l'attaquant, actuellement en vacances au Brésil.

"Il m'a fallu du temps pour accepter la critique, il m'a fallu du temps pour me regarder dans le miroir et me transformer en homme nouveau, mais aujourd'hui je suis là. Je tombe, mais seul celui qui tombe peut se relever."

Et il conclut: "Vous pouvez continuer à me lancer des pierres ou vous pouvez m'aider à me relever. Parce que quand je me lève, tout le Brésil se lève avec moi".