New York City reprend sa marche en avant, Villa dans le club des 400

Une semaine après sa première défaite de la saison, New York City a surclassé Dallas 3 à 1 dimanche grâce à un doublé de son capitaine David Villa qui a dépassé les 400 buts marqués depuis ses débuts professionnels en 2001.

New York City, battu 3 à 0 à Portland le week-end dernier, n'a pas perdu de temps pour dissiper ses doutes.

Il ne lui a fallu que trois minutes pour ouvrir la marque par Jesus Medina: après un raid de Villa, l'international paraguayen a récupéré le ballon qui avait rebondi sur le poteau gauche et a trompé sans mal le gardien de Dallas.

L'équipe entraînée par l'ancien international français Patrick Vieira n'a savouré cet avantage que pendant sept minutes, puisque Santiago Mosquera a ramené les deux équipes à égalité avec son premier but dans le Championnat nord-américain (MLS).

City a aussitôt repris sa domination et obtenu un pénalty transformé par Villa (2-1, 36e), son 400e but, en clubs et sélection, son 68e sous le maillot de City.

L'ancien international espagnol, passé par Valence (2005-10) et le FC Barcelone (2010-13) a rejoint un quatuor de cadors, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic et Luis Suarez, les seuls autres joueurs en activité avec 400 buts et plus.

L'attaquant, 36 ans, a conforté la victoire de son équipe en seconde période en profitant d'une mésentente entre deux défenseurs de Dallas (3-1, 69e).

"Atteindre le chiffre des 400 buts est quelque chose de fort, j'y pensais depuis quelque temps. J'ai marqué mes 400e et 401e et surtout on a gagné", a déclaré le champion d'Europe 2008 et champion du monde 2010.

"Je vais maintenant travailler pour marquer mon 402e but, cela a toujours été mon état d'esprit, je veux marquer des buts pour aider mon équipe", a-t-il poursuivi.

"Tous ces buts, je les dois à mes coéquipiers et mes entraîneurs, je donne tout sur le terrain et j'ai parfois aussi un peu de chance".

Grâce à cette sixième victoire en neuf matches (2 N, 1 D), City a repris les commandes de la conférence Est avec un point d'avance sur Atlanta et quatre sur Orlando.