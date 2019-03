Neuf pays venus de quatre continents, le Mondial féminin 2023 attise les convoitises

Le football féminin est de plus en plus populaire et les candidats potentiels se bousculent pour organiser la Coupe du Monde 2023.



L'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, les Corée du Sud et du Nord, le Japon et la Nouvelle Zélande ont fait une déclaration d'intérêt. Soit neuf pays, issus de quatre continents. Une belle preuve d'universalité puisque seule l'Europe - qui accueillera l'édition 2019 avec la France, manque à l'appel.



"C’est la première fois qu’autant d’associations membres soumettent à la FIFA une déclaration d’intérêt officielle en vue d’accueillir la Coupe du Monde Féminine, dont la première édition remonte à 1991", se félicite la FIFA sur son site internet.



Les différents pays ont reçu le formulaire et les documents nécessaires pour finaliser leur candidature. Ils devront les renvoyer au plus tard le 16 avril.



Rien ne dit que les 9 nations iront au bout de la procédure. A titre de comparaison, elles étaient sept à se montrer intéressées au même stade de la procédure pour l'attribution du Mondial 2019. La lutte s'était finalement transformée en un duel entre la France et la Corée du Sud, remportée par notre voisin.