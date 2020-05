Neuer : "L'épidémie de coronavirus doit pousser les footballeurs à devenir des exemples pour la société"

Le gardien de but du Bayern Munich, Manuel Neuer, a fait appel à ses collègues de la Bundesliga peu avant l’éventuelle décision de relancer le championnat allemand. "En tant que footballeurs professionnels, nous sommes responsables de notre métier. Il doit être clair que cela dépend de nous maintenant", a écrit le gardien de but dans un article publié dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Merkel pourrait annoncer la reprise de la Bundesliga ce mercredi

La chancelière Angela Merkel et les premiers ministres des seize États fédéraux pourraient décider mercredi de relancer la compétition de football allemande. Il est suspendu depuis la mi-mars en raison de l’épidémie de coronavirus.

Selon Neuer, le protocole médical adopté par la Ligue professionnelle de football (DFL) est le plus élevée possible. "Il appartient maintenant à chacun, dans les clubs et dans leur entourage, d’appliquer cette discipline."

Neuer a également averti que "si la saison est annulée, la Bundesliga telle que nous la connaissons aujourd’hui n’existera plus".

Les footballeurs doivent devenir des exemples pour la société

Selon le capitaine de la "Mannschaft", les footballeurs professionnels sont donc responsables de tous les clubs, de dizaines de milliers d’emplois dans divers secteurs et "notamment de tous les supporters pour qui le football est une partie importante de leur vie".

"Nous étions les chouchous de toute une nation quand nous sommes devenus champions du monde au Maracana de Rio de Janeiro le 13 juillet 2014, maintenant nous devons porter un autre maillot, celui de l’exemplarité sociétale".