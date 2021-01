Ndombele marque un but totalement imprévisible pour Tottenham face à Sheffield

Tottenham s’est imposé 1-3 sur la pelouse de Sheffield United. Les hommes de José Mourinho, toujours invaincus en 2021, ont été nettement supérieurs à leurs opposants du jour. Tanguy Ndombele s’est illustré en deuxième mi-temps. Le Français a inscrit un but complètement génial via un lob en bout d’infiltration et tout en déséquilibre. Le gardien Aaron Ramsdale n’a pu que contempler la trajectoire. Voilà qui doit faire énormément de bien à Ndombele, lui qui n’a pas toujours eu une relation chaleureuse avec José Mourinho, comme il l’a expliqué plusieurs fois. Au classement, les Spurs retrouvent la quatrième place du classement, à trois points de la tête de la Premier League.