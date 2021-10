Nations League - Bleus : Kylian Mbappé cinquantenaire pressé

Euro 2020 : le long retour de Kylian Mbappé dans le vestiaire après son penalty raté contre la... Il y a des moments comme cela où l'on se sent bien seul. Kylian Mbappé en a vécu un hier soir. Au bout d'une rencontre totalement dingue, la Suisse et la France doivent se départager dans la terrible séance des tirs au but.