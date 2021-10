Belgique - France ce jeudi, une demi-finale de Ligue des Nations dont l’enjeu sera plus qu’une place en finale. Depuis la Coupe du Monde 2018 et ce but fatal de Samuel Umtiti, depuis les déclarations amères de certains des nôtres (Eden Hazard et Thibaut Courtois notamment), depuis les réactions moqueuses de nos voisins rivaux français… La rivalité entre les supporters des Bleus et ceux des Diables est à son zénith. Les médias de l’Hexagone se sont invités au bal des railleries : on a parlé de "Seum", de "melon" et même de frites. Dernièrement, la débâcle des Champions du Monde en 1/8 de finale de l’Euro face à la Suisse a été fêtée chez nous comme une victoire. Etc…

Et dans quelques jours, quelques heures, on se retrouve !

Raymond Domenech a accepté de parler de tout cela à cœur ouvert. L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France (2004-2010) s’est montré sympathique, intéressant, taquin mais positif aussi. Pas du tout langue de bois (LDB) mais bien loin de ce côté "LDP" qu’on lui reproche si souvent.