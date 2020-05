Nasri revient sur son passage à Séville : "Sampaoli m'a dit que je pouvais boire, sortir et qu'il me couvrirait "

Nasri revient sur son passage à Séville : " Sampaoli m'a dit tu peux boire, sortir je te couvrirai " - © CRISTINA QUICLER - AFP

Carte blanche pour Nasri à Séville

Le milieu de terrain de 32 ans est revenu sur son passage à Séville et la relation d’amitié qu’il avait avec son coach Jorge Sampaoli.

" C’était un ami, pas un entraîneur. Il m’a dit tu peux boire, sortir, faire tout ce que tu veux, je te couvrirai. Il nous demandait seulement d’être bons sur le terrain le week-end. Si je voulais aller voir ma famille un week-end où je ne jouais pas Sampaoli me disait qu’il s’occuperait de mon chien. "

Suspension de 18 mois pour " surdosage de vitamines "

En décembre 2016, le joueur du FC Séville apparaît sur une photo postée sur le compte twitter d’une clinique de Los Angeles. Il est en vacances en Californie. Il tombe malade sur place et il va dans cette clinique pour suivre un traitement à base de vitamines, sous intraveineuse. Le but étant d’être remis sur pied pour la reprise des entraînements à Séville, affirme-t-il.

Une pratique strictement défendue par l’agence mondiale antidopage qui ouvre une enquête. "Ce qui s’est passé à Los Angeles a ruiné ma saison. C’était une injection de vitamines, légale, et j’avais une prescription. La clinique m’a injecté beaucoup plus de produit que prévu. Je savais que je risquais deux ans de suspension. Je ne voulais plus jouer après ça. J’ai même dit à Sampaoli "mettez-moi de côté, c’est inutile", mais l’entraîneur a toujours voulu que je joue. J’étais perdu, j’étais nerveux et en colère contre tout", confie le joueur d’Anderlecht.

Samir Nasri sera finalement suspendu 6 mois dans un premier temps par l’UEFA, puis 18 mois de manière rétroactive. Son passage à Séville se résume à 30 matches, 3 buts et 3 assists.