Nainggolan parodie l’épisode du soda de Cristiano Ronaldo et la bière de Pogba

Le message lancé par Cristiano Ronaldo contre le coca-cola en conférence de presse lundi soir a évidemment suscité un certain emballage médiatique. Comme à chaque fois que le Portugais fait ou dit quelque chose. Une prise de position imitée par Paul Pogba mardi soir en déplaçant une bouteille de bière cette fois-ci. L’armée de 'memeurs' et d’humoristes du net n’a pas tardé à s’emparer du phénomène. Certains d’entre eux ont ciblé gentiment Radja Nainggolan, rattrapé une fois de plus par sa réputation de fêtard. Le principal intéressé est le premier à s’en être amusé en reprenant la vignette humoristique sur sa story Instagram. "Bon allez, rigolons ensemble", a écrit le joueur de l’Inter, prêté à Cagliari la saison dernière.