Nagelsmann après la victoire de Leipzig contre l'Atlético: "nous étions la meilleure équipe"

Julian Nagelsmann (entraîneur de Leipzig, vainqueur 2-1 de l'Atletico Madrid): "C''est une victoire absolument méritée, nous étions la meilleure équipe. Nous avons défendu avec une passion incroyable, après l'ouverture du score nous avons été un peu passifs, nous avons perdu des balles trop facilement. Nous n'avons pas su saisir notre chance à ce moment-là, ensuite c'est redevenu meilleur. Le but du 2-1 a été un peu chanceux (détourné par un défenseur, ndlr), mais nous étions la meilleure équipe. Je ne me souviens pas que l'Atletico nous ait mis dans beaucoup de situations dangereuses. Je suis très fier des garçons, vu les conditions, nous étions pour la première fois de notre histoire en quart de finale contre un adversaire qui n'était pas du tout facile. On n'a pas vu de nervosité, c'était très important de rester calme, particulièrement après l'égalisation de l'Atletico. Il ne fallait pas paniquer".

Marcel Sabitzer : "C'était un peu chanceux, mais mérité. Nous voulions absolument cette victoire, nous voulions absolument rester à Lisbonne. Nous savons que Paris a une énorme qualité, mais nous allons tout donner de nouveau".



