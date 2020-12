Nacer Chadli après l'interruption de PSG-Basaksehir : "On a eu peur des sanctions mais on a montré le bon exemple"

Il était aux premières loges mardi soir, quand le match de Ligue des Champions PSG-Basaksehir a été interrompu. Nacer Chadli, désormais joueur du club turc, était assis sur le banc pas loin de son entraîneur adjoint Pierre Webo quand celui-ci a été visé par des propos racistes du quatrième arbitre. Le Diable rouge a donné son point de vue ce jeudi à la BBC : "Nous avons été profondément choqués. J’espère que cela servira d’exemple."

Nacer Chadli s'est exprimé dans l’émission "Euro Leagues Football Show", de BBC 5 Live : "Cela nous a tous profondément blessés. J’ai des racines marocaines, je peux vous le dire : on est confronté partout au racisme. En tant qu’enfant, en tant qu’adolescent, en tant qu’adulte. Mais ça, on ne s’y attendait vraiment pas. Tous les joueurs dans le vestiaire ont été surpris."

Après quelques minutes de stupéfaction, suite aux propos tenus par le quatrième arbitre Stefano Coltescu envers Pierre Webo, les joueurs de Basaksehir avaient décidé de rentrer aux vestiaires, suivis par les joueurs du PSG dont les stars Neymar et Mbappé. "Une fois rentrés, on a commencé à avoir un peu peur", explique Chadli. "L’UEFA aurait pu décider de sanctionner le club. Mais quand on se bat contre quelque chose d’aussi grave que le racisme, on se doit d’aller jusqu’au bout, sans penser aux conséquences."

►►► Pourquoi ce qui s’est passé à PSG – Basaksehir était un acte raciste

Le Diable rouge espère en tout cas que l’UEFA va désormais se montrer plus stricte face aux cas de racisme sur les terrains et autour de ceux-ci, que les faits soient commis par des spectateurs, des joueurs ou des arbitres. "Nous avons donné le bon exemple", estime Chadli. "La discrimination n’a sa place nulle part, et donc pas non plus sur les terrains de football. Que l’on soit noir, blanc, ou de toute autre couleur. J’espère que nous avons envoyé un signal au monde du football et aux supporters."

L’ancien joueur de Tottenham, Monaco et Anderlecht (notamment) a également donné des nouvelles de l’acteur malheureux de la soirée de mardi, Pierre Webo : "Il va bien, il a été bien soutenu. C’est quelqu’un de bien qui ne méritait pas d’être traité de cette façon. J’espère que l’UEFA lui rendra justice."