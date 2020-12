Mouscron surprend le Beerschot et s'impose 3-1 au Canonnier

Quelques membres sont allés attacher un message sur la porte des vestiaires. On a attaché assez de feuilles pour être certain que le message soit clair. EB18

Le résumé

Un message qui semble avoir été entendu par le noyau mouscronnois. Le Beerschot, qui restait sur une défaite 0-1 contre Eupen, prend rapidement le match en main. Pied au plancher. Une domination territoriale qui n’arrive pas à se traduire par de véritables phases dangereuses devant le but de Herve Koffi.

Le premier but est mouscronnois. Jean Onana profite d’une énorme bourde du portier anversois, Mike van Hamel. Le gardien du Beerschot, sorti très loin de son but, manque complètement sa relance. Le ballon arrive dans les pieds d’Onana ? Le milieu de terrain, prêté par Lille, place le ballon dans le but vide. C’est 1-0 pour l’Excel.

Pas grand-chose à se mettre sous la dent dans le deuxième quart d’heure. La dernière partie du premier acte est à nouveau dominée par les Anversois qui mettent une pression stérile sur le bloc mouscronnois. C’est 1-0 à la pause.

Le Beerschot, meilleure attaque et pire défense de la Pro League, remonte sur le terrain avec de grosses ambitions… Mais une nouvelle fois la domination en possession de balle n’apporte rien. Mouscron en profite. Nuno Da Costa met Prychynenko dans le vent et double la mise à la 56e minute. Le cauchemar des gars de la métropole se poursuit à la 76e avec la belle ouverture d’Imad Faraj pour Serge Tabekou qui fait 3-0.

Le 11e but de la saison de Raphael Holzhauser ne changera rien. Le Beerschot s’incline 3 buts à 1 au Canonnier.