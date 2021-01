Mouscron rate le coche face à Waasland-Beveren (1-1)

Le match d’ouverture de la 25e journée, la 22e effective, s’est terminé par un partage entre Mouscron et Waasland-Beveren (1-1). Saad Agouzoul (89e) a donné l’avance aux Hurlus et Michael Frey a égalisé pour les visiteurs (90e+3, 1-1). Au classement, Mouscron (21 points) reste 16e et Waasland (20 points) 17e. A 21 heures, Anderlecht reçoit Charleroi.

Mouscron a dû se passer de Kouadio Dabila alors que le nouveau venu Hamdi Harbaoui a débuté sur le banc. Waasland-Beveren a déploré les blessures des défenseurs Andreas Wiegel et Dries Wuytens alors qu’Aleksandar Vukotic est revenu de suspension. Les Hurlus ont opté pour le contre tablant notamment sur la vitesse de Fabrice Olinga. Lancé sur le flanc droit, le Camerounais adressé un centre au second poteau à Xadas, qui est arrivé en glissant (6e).

Par la suite, la rencontre s’est enlisée au milieu de la pelouse malgré une nette maîtrise du ballon de la part de Waasland-Beveren jusqu’à la demi-heure (63%). La production offensive des Leeuwen s’est limitée à un tir de Georges Maljeck facilement capté par Hervé Koffi (23e) et les Hennuyers ont répliqué par une reprise largement au-dessus de Agouzoul (27e). Les visiteurs ont accéléré les échanges en fin de période mais ils ne se sont montrés dangereux que sur un tir de l’extérieur de Frey (41e).

Après la pause, les Mouscronnois se sont montrés plus entreprenants et ont mieux cadré leurs tirs. Mais Nordin Jackers a repoussé du pied un envoi de Nuno Da Costa (57e). Voyant que Waasland tenait bien le coup, Jorge Simao a sorti Olinga pour Harbaoui (73e). C’est toutefois Serge Tabekou qui a obligé Jackers à sortir les poings pour dévier sa reprise en corner (74e).

De l’autre côté, Koffi a également propulsé en corner un coup franc d’Aboubakary Koita avant d’effectuer une parade sur une tentative de Miguel Vieira (83e). Le gardien burkinabé a tenu Mouscron en course et Agouzoul lui a permis de prendre l’avance (89e, 1-0). Le but du défenseur marocain n’a pas suffi : Waasland a arraché un point grâce à Frey, signalé hors-jeu par l’arbitre assistant mais le VAR a accordé le but (90e+4, 1-1).