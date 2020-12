Mouscron bat Saint-Trond (3-2) dans le match des mal lotis et signe un 7 sur 9

Mouscron s'est imposé face à Saint-Trond (3-2) dans un match qui avait été remis à cause du nombre de cas de coronavirus dans l'effectif mouscronnois. Les hommes de Jorge Simao, resté en tribune ce soir à la suite de son exclusion face au FC Bruges, ont réalisé une bonne prestation. Malmenés à plusieurs reprises par les Canaris, ils ont pu compter sur un Hervé Koffi toujours impeccable, auteur de trois arrêts décisifs. Marko Bakic a ouvert la marque sur une reprise en un temps de l'extérieur du pied en dehors de la surface. Nuno Da Costa a alourdi la marque alors que Suzuki réduisait l'écart sur penalty. Imad Faraj donnait un avantage plus large aux Mouscronnois avant une dernière réduction de l'écart signé du pied de Nakamura.

Les Hennuyers comptent désormais dix points et lèguent la dernière place à Waasland-Beveren. Ils viennent de signer une série de 7 sur 9, battant également le Cercle et tenant le nul face au champion en titre du FC Bruges. On peut pratiquement parler d'un effet Jorge Simao qui, depuis qu'il a repris l'équipe, n'a perdu qu'une fois, face à Genk.