Mourinho "content" de son capitaine Pogba malgré les rumeurs

José Mourinho n'a jamais été aussi "content" de Paul Pogba depuis son arrivée à Manchester United, malgré les rumeurs d'une relation tendue entre les deux hommes, a expliqué l'entraîneur portugais vendredi.

"La vérité, c'est que nous sommes ensemble depuis deux ans et deux semaines, et je n'ai jamais été aussi content de lui que maintenant", a déclaré le technicien en conférence de presse avant le déplacement à Brighton samedi.

"Je ne peux pas lui demander plus. Il est arrivé ici le lundi, il s'est entraîné trois jours, je lui ai demandé sa contribution dans un match important quand l'équipe avait des difficultés. Il l'a fait mieux et plus longtemps que ce que nous pouvions espérer. Quand il dit qu'il l'a fait pour les fans et pour l'équipe, c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que j'exige de mes joueurs", a ajouté Mourinho, qui a à nouveau confié le brassard de capitaine au Français.

Pogba avait expliqué vendredi dernier, après avoir joué et marqué un penalty contre Leicester (2-1), ne pas pouvoir tout dire sur sa situation, de peur de recevoir une amende. Le champion du monde, dont le possible départ vers Barcelone a agité le mercato, avait toutefois laissé entendre qu'il était désormais heureux à Old Trafford.

"Je m'en fiche", a commenté Mourinho. "Je le répète: je veux qu'il joue bien, je veux qu'il joue pour cette équipe, les supporters, et c'est ce qu'il fait. Il travaille extrêmement bien ici, mais je dois le dire pour sa défense: ne le mettez pas dans une situation où les gens peuvent penser qu'il n'est pas un homme poli et éduqué, car il l'est."

"Il ne s'est jamais disputé avec moi. Nous n'avons jamais eu d'échange de mots. Tout est respecté, je n'ai aucun problème du tout", a ajouté le Portugais.