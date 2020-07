Mourinho complimente Bruno Fernandes mais ne peut s'empêcher de lui glisser un petit tacle

On ne vous présente plus José Mourinho. Le sulfureux coach Portugais, adepte de la punchline salée, a quelque peu redressé une carrière qui s’enlisait en enchaînant plusieurs bons résultats avec Tottenham. Fidèle à sa marque de fabrique, le Special One ne peut malgré tout pas s’empêcher de distribuer les tacles gratuits comme des petits pains.

Questionné sur le niveau de jeu exceptionnel de Bruno Fernandes depuis qu’il a rejoint Manchester United cet hiver, Mourinho s’est montré dithyrambique avant de conclure plus amèrement : "Bruno est arrivé, il s’est adapté, il a très bien joué, il a amélioré l’équipe de United et a également prouvé être un superbe tireur de penaltys. Un des meilleurs au monde dans cet exercice, parce qu’on lui en a aussi accordé une vingtaine…"

Une manière, typiquement mourinhesque, de pointer du doigt un certain favoritisme arbitral de Manchester United, son ancien club. Serions-nous un brin rancunier, José ?