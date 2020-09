Montanier : "Le retour des supporters à Sclessin, un atout supplémentaire pour le Standard"

Au lendemain de la qualification du Standard pour le 3ème tour préliminaire de l’Europa League (victoire 2-0 face à Bala Town), Philippe Montanier ne cache pas son impatience de pouvoir enfin évoluer dans un stade de Sclessin avec des supporters dans les tribunes. Contrairement aux matches précédents qui s'étaient tenus à huis clos (Cercle de Bruges, Genk et Bala Town), le public est attendu ce dimanche pour la rencontre face à Courtrai. En tout cas, une partie du public puisque 7.500 supporters seront autorisés dans un premier temps. " Pour nous, c’est une bonne nouvelle parce qu’on se languissait un peu. Et puis, Sclessin sans public, ça n’a pas du tout la même saveur. Le retour de nos supporters sera certainement un atout supplémentaire pour nous aider à bien négocier ce troisième match de la semaine ".

Pour la première fois depuis son arrivée au Standard, l’entraîneur français va donc découvrir la ferveur des supporters liégeois… " J’ai vraiment hâte de faire la connaissance du public de Sclessin. Les supporters du Standard ont une réputation qui dépasse les frontières belges. Je me réjouis donc de découvrir cette atmosphère particulière même si on sait qu’il n’y aura pas l’affluence habituelle. Ce sera à coup sûr un plus pour notre équipe. Les joueurs vont enfin pouvoir compter sur le soutien de leur 12ème homme. Alors, même s’ils ne seront pas tous là, il y aura quand même de l’ambiance et ce sera de toute façon beaucoup mieux que le huis clos qui était, il faut bien le dire, un peu tristounet ".

Philippe Montanier compte donc sur les fans du Standard pour bien négocier la rencontre face à Courtrai, un adversaire qui possède le même nombre de points… " Courtrai sera un adversaire délicat vu son bon début de championnat. Comme nous, les Courtraisiens totalisent 10 points. Un parcours similaire, à savoir 3 victoires, un partage et une défaite. C’est une équipe solide, bien organisée, difficile à manier, qui met beaucoup d’impact à la récupération et qui se projette bien vers l’avant. Cette formation reste surtout sur une très bonne dynamique. Après un revers surprenant lors de la première journée (face à Waasland-Beveren), les Flandriens sont invaincus depuis 4 matches. Ils sont en tout cas dans une très bonne spirale. On peut donc s’attendre à une rencontre âprement disputée mais je suis confiant, notre bilan est également très satisfaisant malgré la défaite concédée à Louvain dans les circonstances que l’on connaît. J’espère qu’on va renouer avec la victoire en championnat ce dimanche face à Courtrai ".