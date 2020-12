Montanier : "C'est une grosse déception car on avait tous envie"

Le Standard ne passera pas l’hiver européen. Les Liégeois se sont inclinés ce jeudi face aux Glasgow Rangers dans le cadre de la 5e journée de la phase de groupe de l’Europa League. Du côté belge, le sentiment est mitigé entre déception de l’élimination et satisfaction de la prestation livrée.

"On est déçu et frustré du résultat" explique l’entraîneur du Standard Philippe Montanier. "Mais il y a des motifs de satisfaction sur le comportement de l’équipe. Cela peut nous servir pour la suite. On a fait une bonne première période, en étant efficace. On concède deux buts en première période mais peu d’occasions. L’équipe s’est battue jusqu’au bout."

"C’est une grosse déception car on avait tous envie. On a mis tout ce qu’il fallait pour gagner ce match. Malheureusement, on tombe sur une équipe des Rangers invincible depuis 4 mois" ajoute le Français.

"Cela n’a pas été une compétition facile" termine l’entraîneur du Standard. "On avait mal débuté, face aux Rangers, avec de nombreux absents à cause du Covid, des penalties un peu malheureux. On est tombé sur un groupe très relevé avec Benfica et les Rangers. On s’est bien battu mais on voit qu’on n’est pas encore au niveau de ces équipes-là. Mais ce soir, on s’en est approché."