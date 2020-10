Montanier après la qualification du Standard: "Il y a eu une vraie réaction d'orgueil de la part de mes joueurs"

Malgré quelques frayeurs et une entame de match manquée, le Standard est parvenu à se défaire de Fehervar jeudi soir (3-1) pour accéder à la phase de poules d'Europa League. Le coach des Rouches Philippe Montanier s'est donc présenté avec le sourire devant les caméras de VooSport pour l'interview d'après-match. "C'est une grande satisfaction pour les joueurs e c'est aussi très important pour le club", a-t-il déclaré d'emblée avec le sentiment du devoir accompli.

Il a ensuite évoqué le début de match compliqué des siens. "La première demi-heure n'était pas bonne mais on a bien fini la mi-temps. Avec la répétition des matches tous les trois jours, il y a des imperfections dans notre jeu et on a du mal à trouver notre rythme. Disons qu'il nous a fallu du temps pour relancer la machine."

Une fois dans le match, le Standard a montré qu'il était supérieur à son adversaire et a logiquement remporté la partie. "Je savais qu’on était capable de faire une deuxième mi-temps bien meilleure. Il y a eu une vraie réaction d’orgueil de la part de mes joueurs. Maintenant, nous allons devoir affronter la phase de poules. Nos adversaires auront plus de qualité. D'ici-là, nous devrons corriger nos défauts et nous allons aussi récupérer certains joueurs, ce qui va nous faire du bien."