Mondial U17: le Brésil élimine la France (3-2) et affrontera le Mexique en finale - © Tous droits réservés

Brésil - France : 3-2 - Coupe du Monde U17 - Demi-Finale - 15/11/2019 Après un départ "canon" marqué par deux buts, aux 7ème et 13ème minutes, signés Arnaud Kalimendo-Muenga et Nathanaël Mbuku, la France a abandonné le ballon aux Brésiliens et a fait valoir ses vertus défensives. Face aux assauts répétés de Gabriel Veron, Kaio Jorge et autre Peglow, la défense française organisée autour de la charnière Chrislain Matsima - Nianzou Koaussi a longtemps paru sereine. Mais la pression s'est faite plus forte en deuxième mi-temps, et elle a fini par craquer une fois, puis deux... Les Bleuets se sont alors momentanément réveillés. Ils se sont même procurés une balle de match, que Isaac Lihadji a gâché en trouvant le poteau. Lazaro et le Brésil eux ne l'ont pas loupé à une minute du terme.