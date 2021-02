Mondial des clubs : Le Bayern remporte son 2e titre mondial face aux Tigres et égale le Barça

Mission accomplie pour le Bayern Munich ! Après le titre obtenu en 2013 face au club marocain de Raja, les Munichois se sont imposés 1-0 ce jeudi soir contre les Mexicains de Tigres UANL en finale du Mondial des clubs. La VAR a joué un grand rôle lors de cette rencontre. Kimmich s’est d’abord vu refuser un but en première mi-temps, et en seconde, la VAR a accordé le but de la victoire à Benjamin Pavard (1-0, 59e). Les Tigres, premier club de la CONCACAF à se hisser en finale du Mondial des clubs, n’ont rien pu faire face à la machine munichoise. Avec ce trophée, les Bavarois marquent l’histoire du club et égalent le record du FC Barcelone qui avait lui aussi remporté six titres en une saison en 2009.

Le résumé de la rencontre :

Avec cinq titres glanés en 2020, le Bayern fait office de grand favori avant la rencontre, surtout quand on sait que depuis 2013, la compétition a toujours été remportée par une équipe européenne.

Et c’est d’ailleurs les Allemands qui pensent ouvrir le score. Suite à une mauvaise relance mexicaine, Joshua Kimmich s’empare du ballon et envoie une frappe très puissante qui trompe Nahuel Guzman. Mais après vérification de la VAR, l’arbitre Ostojich annule le but car Robert Lewandowski, sur la trajectoire du ballon, était en position de hors-jeu (0-0, 18e).

Peu après la demi-heure, sur un corner rapidement joué entre Serge Gnabry et Leroy Sané, le second voit son tir repousser par la barre transversale (0-0, 34e). Pas de chance pour le Bayern qui domine les débats, les Tigres n’ayant "inquiété" Manuel Neuer qu’à une seule reprise.

En fin de mi-temps, les Tigres reviennent bien dans la rencontre et posent quelques difficultés à la défense bavaroise sans pour autant se montrer très dangereux.

Au retour des vestiaires, c’est à nouveau les joueurs de Hans-Dieter Flick qui se mettent en évidence. Trouvé par Alaba, Gnabry enroule une belle frappe du droit qui passe à côté de la lucarne du gardien argentin (0-0, 51e). Dix minutes plus tard, Guzman manque sa sortie et repousse la tête de Lewandowski dans les pieds de Pavard qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Le but est d’abord refusé par l’arbitre qui signale à nouveau une position de hors-jeu de l’attaquant polonais, mais cette fois, la VAR accorde le but pour le plus grand bonheur des Munichois (1-0, 59e).

En fin de rencontre, Tolisso et Dougla Costa tentent de plier le match mais le poteau puis Guzman s’interposent. 1-0 score final, le seul but de Benjamin Pavard aura suffi au Bayern qui remporte son deuxième titre mondial après celui de 2013, mais surtout son sixième trophée de la saison.