Mondial de Teqball : Découverte du foot sur table avec un ex-joueur du PSG

Le Teqball, tu connais ? C’est une jeune discipline créée en Hongrie en 2012. En résumé, c’est un tennis ballon qui se joue sur une table de ping-pong légèrement plus longue et incurvée.

Les freestylers et les stars du foot (Ronaldhino, Neymar, Mbappé) l’adorent mais la discipline est ouverte à tous. On appelle les pratiquants les "teqers" et ce mercredi 8 décembre, les meilleurs d’entre eux se donnent rendez-vous à Cracovie, en Pologne, où se dérouleront les 4es championnats du monde.

Les athlètes viennent d’une cinquantaine de pays à travers le monde et on y compte des grands noms du freestyle ou du foot volley brésilien.

Il y aura des compétitions en simple messieurs, simple dames, double et double mixte.

A ce petit jeu, les Hongrois et les Brésiliens font figure d’épouvantail.

Au niveau mondial, le Teqball espère devenir discipline olympique en 2028.