Mondial 2022 : mode d’emploi des éliminatoires en Europe

Dans le deuxième chapeau sont regroupées la Suède et la Suisse, huitièmes de finaliste du Mondial-2018, le Pays-de-Galles, la Pologne, l'Autriche, l'Ukraine, la Serbie, la Turquie, la Slovaquie et la Roumanie. La Russie, pays hôte et quart de finaliste du dernier Mondial, ouvre le chapeau numéro trois.

Les 55 sélections européennes ont été réparties en six chapeaux - cinq chapeaux de dix équipes et un chapeau de cinq équipes - sur la base du classement mondial Fifa arrêté au 26 novembre.

Poules

Les équipes tirées au sort seront placées dans les dix groupes par ordre alphabétique, du groupe A au groupe J, les cinq petites équipes du dernier chapeau (dont Gilbraltar et la Moldavie) complétant uniquement les groupes F à J.

Cinq de ces groupes seront formés de six sélections, et les cinq autres ne comprendront que cinq équipes: ce sera notamment le cas pour les quatre demi-finalistes de Ligue des nations, soit la France, l'Espagne, la Belgique et l'Italie, que l'UEFA a d'office placés dans ces poules plus restreintes pour "libérer de l'espace" dans leur calendrier.

Toutes les équipes d'un même groupe s'affronteront en matches aller-retour entre mars et novembre 2021, et les dix vainqueurs de groupe seront directement qualifiés pour la phase finale.