"Mon premier match comme..." : spectateur, téléspectateur, commentateur

En cette période de confinement, la cellule foot de la RTBF replonge dans ses souvenirs personnels et ravive quelques moment symboliques. De la grande histoire du ballon rond, mais aussi de la petite histoire de premiers moments vécus au bord d'un terrain, dans un stade, devant un téléviseur ou...dans une tribune de presse. Pour clore cette trilogie, ce sont Rodrigo Beenkens, Hervé Gilbert et Pascal Scime qui déverrouillent leur tiroir à archives.

Mon premier match comme téléspectateur

Le premier souvenir télévisuel de Rodrigo Beenkens remonte à près de 50 ans, lors d'un derby des plats pays : "Ce sont des images en noir et blanc (rires). Nous somme le 19 novembre 1972 et je viens d’avoir neuf ans. La Belgique accueille les Pays-Bas dans l’immense stade de Deurne. Je suis un fan absolu du grand Ajax Amsterdam. Ces champions de la passe courte aux cheveux longs dominent l’Europe. L’équipe, je la connais par coeur et je peux encore vous la réciter les yeux fermés presque un demi-siècle plus tard : Stuy dans les buts; Suurbier, Hulshoff, Blankenburg et Krol en défense; Haan, Neeskens et Muhren au mileu; Rep, Cruyff et Keizer en attaque. Inutile de vous dire que regarder à la télévision mes idoles (8 sur 11 sont titulaires en équipe nationale!) contre “ma” Belgique me remplit de bonheur. Diabolique, le sélectionneur belge Raymond Goethals a mis au point une défense de zone inédite en équipe nationale. Pour la première fois de sa vie, Johan Cruyff n’a pas d’adversaire direct (Guy Thys fera la même chose contre l’Argentine de Maradona en 1982). Je me souviens que Cruyff semblait complètement perdu, que le score final était de 0-0 et de la plus belle occasion du match : ce tir de Jean Thissen repoussé par le poteau de Jan Van Beveren. SANS QUOI… J’apprendrai bien des années plus tard le vaudeville qui avait précédé ce match. Lors d’un entraînement public, les joueurs belges portaient tous le même numéro 16 ! Les journalistes néerlandais en seraient devenus fous. En représaille, sur la feuille de match, le nom de Cruyff ne figurait pas dans le onze de base mais sur le banc. Or, au coup d’envoi, Cruyff était évidemment sur la pelouse. Et ce n’est pas tout, ce match s’était déroulé à Anvers, contre l’avis du sélctionneur Raymond Goethals lequel aurait voulait jouer à Sclessin, dans le chaudron du Standard. La commission technique en avait décidé autrement, préférant une meilleure recette dans le vétuste stade du Bosuil qui pouvait accueillir plus de 60.000 personnes. SANS QUOI… Je me souviens mieux du match retour, un an plus tard dans le stade olympique du grand Ajax, plein à craquer avec les supporters néerlandais venus à bicyclettes et les belges en train, les routes étant désertes en raison de la crise du pétrole. Une victoire des Belges et c’était la qualification pour la Coupe du Monde 1974 en Allemagne. Les Pays-Bas pouvaient se contenter d’un partage. Posté seul à la pointe de l'attaque, ce pauvre Raoul Lambert était marqué à la culotte par le géant barbu Barry Hulshoff tandis que Paul Van Himst était suivi comme son ombre par le rugueux Johan Neeskens qui aurait mérité plus d'une fois la carte jaune pour ses fautes répétées. Le duel entre Gilbert Van Binst et Robbie Rensenbrink avait tourné résolument à l’avantage du Belge qui ne faisait aucun complexe face à son équipier à Anderlecht dont il connaissait toutes les "trucs". Jean Thissen avait mangé Johnny Rep. Dans le but enfin, Christian Piot s’était montré, une fois encore, irréprochable. Score final : 0-0 mais les Belges avaient marqué un superbe but à une minute de la fin. Un coup franc de Paul Van Himst repris imparablement par Jan Verheyen mais injustement (!) annulé par l’arbitre soviétique Kazakov pour un hors-jeu de Maurice Martens. SANS QUOI… Bien sûr, les Pays-Bas étaient plus forts que la Belgique, bien sûr les Diables (blancs alors) avaient réalisé deux authentiques exploits contre Cruyff et sa bande mais… Ah si les Belges avaient joué à Sclessin, ah si le tir de Thissen, ah si le but de Verheyen… Du haut de mes dix ans, je ressentais un terrible sentiment d’injustice. La Belgique, invaincue et sans avoir concédé le moindre but en six matches, était irrémédiablement éliminée par une des meilleures nations de tous les temps, futur finaliste de la Coupe du Monde.

Hervé Gilbert, lui, garde un souvenir très précis d'une finale de Coupe des Champions : "C’est à la fin des années 70 que remontent mes plus lointains souvenirs. Anderlecht, surtout. Mais je ne sais pourquoi ma mémoire s’accroche ce matin sur la finale de la coupe des clubs champions 1985-1986. Le Steaua Bucarest. Et son gardien, Helmuth Duckadam . Dans mon souvenir, il s’appelait Steve ou Mike. Il ressemblait un peu à Mort Schuman, un peu à Harald Schumacher. Au milieu offensif, un inconnu : Laszlo Bölöni que je croiserais bien plus tard. Les 11 Roumains ont tenu tête toute la partie au FC Barcelone. Prolongations. Tirs au but. Une séance de dingue ! Duckadam arrête… TOUT ! J’étais impressionné. Les Catalans dégoutés. Et la finale se jouait à Séville. 70.000 supporteurs où presque pour le Barça. Fatalement. Sous le règne de Nicolae Ceausescu, les Roumains sont restés confinés jusqu’à son exécution en décembre 1989. Et quand bien même ils avaient pu sortir, une pauvreté rare en Europe les assignaient de facto à résidence. J’ai donc appris à prononcer le mot " Schtéaua Boucaresti ", premiers joueurs de l’Est Champion d’Europe. Ils ont touché une prime de victoire égale à 7 années de salaires ! " Nebunie". Une folie. Un décalage comparable à la participation de la Corée du Nord à la coupe du monde. Et ce Steaua avait sorti Anderlecht en demi-finale (3-1 scores cumulés) ! Allez franchement ! La suite de la carrière d’Helmuth Duckadam vire dans le rayon horreur et châtiment. Juste après le match, le gardien aurait reçu un appel et la promesse d'une Mercedes du Président du Real Madrid. Lors de son retour à Bucarest, Duckadam est convoqué par Nicu Ceausescu. Le fils du dictateur se serait bien vu, lui, au volant de la voiture. Duckadam refuse et reçoit alors la visite de la Securitate. Les hommes de mains du régime communiste lui retourne chacun de ses doigts et lui brisent les poignets. Duckadam, qui n’a jamais confirmé cette version des faits, reste cependant 3 ans sans jouer. Version officielle : thrombose au bras droit. En 2010, il deviendra Président du Steaua Bucarest. "

Le premier souvenir de Pascal Scime devant un écran de télévision remonte aussi aux années, forcément devant un match de...l'Italie : "Etant d’origine italienne, le premier match dont j’ai des souvenirs précis est la finale du Mundial 82 " talie – Allemagne". Je venais d’avoir 5 ans. Il faisait très chaud et l’appartement de mes parents était bondé. Je me souviens de la détresse de mon père lorsque Cabrini rate un penalty à 0-0, de l’euphorie sur le 2-0 de Tardelli et sa célébration magique (une véritable délivrance) qui restera dans l’histoire… Au coup de sifflet final, je retiens surtout l’explosion de joie… Le cousin de mon père qui me prend dans ses bras, je saute dans les bras de tout le monde en riant et puis, il y a ce cri de délivrance de mon père sur le balcon. Un cri qui fait sortir la voisine d’en face, une dame âgée, qui lui demande avec un air apeuré ce qu’il se passe, craignant sans doute un drame familial… Et je revois encore mon père lui répondre "tout va bien Madame, l’Italie est juste championne du monde ! . Aujourd’hui encore, j’en ai des frissons. Ah oui, j’ai aussi pleuré de tristesse parce que je n’ai pas pu aller faire la fête dans le centre-ville avec les adultes.

Mon premier match comme spectateur

Quand il s'agit d'évoquer son premier souvenir au stade, la mémoire de Pascal Scime se fait moins précise : "Il parait qu’on n’oublie jamais son premier match! Faux, je ne m’en souviens plus. Par contre, je peux vous affirmer que la première équipe que j’ai vue jouer "en live" c’était l’Union Saint-gilloise au stade Joseph Marien. J’habitais à 500 mètres du Parc Duden et mon père m’y a tout naturellement emmené après m’avoir affilié au club. Je devais avoir 8 ou 9 ans… Pour moi, ce stade reste mythique on y ressent le poids de l’Histoire. Et puis, il y a cette lumière si particulière lors des jours de printemps. Et cette ambiance populaire toute bruxelloise… Si je fouille bien dans ma mémoire, il s’agissait peut-être de Union- Eeklo…"

Les premiers souvenirs de Hervé Gilbert le conduisent, ici aussi de façon diffuse et par attaches familiales, au stade Constant Vanden Stock, pour des rencontres de coupe d'Europe des années 80.

Parc Duden, Parc Astrid, Rodrigo Beenkens complète cette trilogie bruxelloise au... Stade Fallon : "J'ai habité à Woluwé Saint-Lambert jusqu’à l’âge de huit ans. C’est là qu’évoluait le Racing-White et que j’ai vu mes premiers matches et les premiers joueurs à m’avoir fait rêver : le gardien, le grand Willy Tack, tout de noir vêtu avec ses chaussettes blanches et sa casquette; Gerard Bergholtz, le numéro 14 (comme Cruyff !) qui n’avait presque pas de cheveux; Frans Tuyaerts avec un seul bras; Pierre (dit Pierrot) Crombez qui jouaient avec ses lunettes; André Stassart, également un fameux joueur de balle pelote; le grand Kresten Bjerre avec ses longues boucles blondes… C’est là aussi que j’ai frappé mes premiers ballons, comme on dit, dans un “vrai” goal. Etrangement, mon premier événement sportif c’était déjà un mélange entre football et cyclisme (rires). Un match (amical) qui date de la fin des années ’60 (le Racing-White affrontait les Hongrois du Vasas Budapest) et précédé de l’arrivée de la dernière étape du Tour de Belgique cycliste. C’est ce jour-là que j’ai vu Eddy Merckx “en vrai” pour la première fois ! Sur la piste en cendrée du stade Fallon. Je n’ai pas tout de suite reconnu Merckx parce qu’il portait le maillot bleu du leader du classement général, jusqu’à ce qu’il passe devant moi, les bras levés, aux environs de la quarantième place. Je n’y comprenais rien et il a fallu m’expliquer la notion de classement général."

Mon premier match comme commentateur

De ses débuts à la RTBF, Hervé Gilbert se souvient (comme Manuel Jous avant lui) de contingences techniques et géographiques à devoir gérer...en plus du commentaire proprement dit : "Mes premiers matchs pour la RTBF, c’est à bord de ma Corolla avec laquelle je sillonne la Belgique. Mange disque CD avec face avant détachable, pour la sécurité. Carte Touring Mobilis en papier et la division 3. J’étais d’abord correspondant en Flandre, Heirnis Gand, Roulers, Harelbeke et puis dans le Hainaut, Mons, La Louvière, Mouscron, Tournai, Francs-Borains. Ma voiture se garait toute seule au Tivoli et au Stade Tondreau malgré l’absence totale de GPS. Dans mon sac, un transistor radio à double piles crayons pour suivre fatalement en direct les émissions sur Fréquence Wallonie et un vrai téléphone dont mon pote André-Paul Coppens m’avait offert un micro-casque pour remplacer astucieusement le combiné. Au bout du câble RJ11, la broche à 5 dents ! Je devais me brancher au stade, si possible et dans les meilleurs cas en tribune de presse. Si pas, il fallait se rendre au secrétariat du club, bien souvent, sous les tribunes. Je me souviens d’une escorte sous haute surveillance flamingante à Roulers. L’officier du secrétariat contrôlait, main sur la gâchette du téléphone, que je ne dépassais la minute de direct ! Appeler en Wallonie, ça devait coûter cher pour un club qui, c’est vrai, depuis la nuit des temps rame pour obtenir ses licences. A l’époque, pas de photocopieuse dans les " petites divisions" mais du boudin (à Walhain), de la tarte aux pommes recouvertes (au Racing Jet de Wavre) et les fameux sandwiches mous un peu partout. Il fallait arriver tôt pour déchiffrer et puis recopier les compositions. Les statistiques se façonnaient en lisant les gazettes, puis en consignant dans des carnets les précieuses informations. Les joueurs n’apparaissaient pas sur internet ! Cela aurait certainement aidé un confrère de TéléMB en ce samedi soir mémorable au stade Charles Tondreau. Match capital pour la montée en D2, encore à 18 clubs. Mons de Thierry Pister reçoit Ostende de James Storme jadis passé par l’avenue du Tir. Nous sommes assis côte à côte sur le banc de presse de la veille Tribune. Planche en bois collée sur blocs de bétons peints de rouge et de blanc. Début du commentaire. " Obourg met la balle en jeu et passe à… Obourg ! Obourg, encore pour… Obourg ". Dépôt du casque et question à la cantonade : " il s’appellent tous Obourg dans cette équipe " ? Rire général. Je lui fais remarquer que le nom des joueurs renseigné sur le haut du maillot est en fait et plutôt celui du sponsor principal, une cimenterie locale. Bien plus tard, Domenico Léone, présidera le Royal Albert Elisabeth Club de Mons en D1 avec Holcim basée à Obourg. Dans tous ces clubs, il y avait d’abord la passion du foot. Celle de tribunes populaires où nous rapportions autant de tranches de vie que de résultats sportifs. A des années lumières des PO, d’une Pro League et du Foot Business. C’est dans cette douce nostalgie du terrain et de ses gradins que s’enracine et se renouvelle aussi la passion d’un des plus beaux métiers du monde."

Comme Benjamin Deceuninck, Rodrigo Beenkens est lancé dans le grand bain à l'occasion d'un match de coupe du monde, mais en tant que...consultant plateau : " Mes premiers commentaires, je les faisais tout seul dans ma chambre avec mon Subbuteo (ancêtre de la Play Station) et dans la cour de récréation en commentant les matches que je jouais avec mes copains. Mes premiers “vrais” commentaires j’ai dû les faire pour une radio locale namuroise quelque part à Spy, à Moustier ou à Lustin mais, pour la RTBF, je n’oublierai jamais ce 7 juin 1986. En plein blocus, je suis cloîtré dans ma chambre lorsque mon papa ouvre brusquement ma porte et me lance au visage : c’est Michel Lecomte au téléphone. Il demande si tu peux te rendre le plus vite possible à la RTBF pour donner ton avis sur le match Portugal-Pologne. Michel Lecomte ? Mais il ne me connait pas, je ne l’ai jamais rencontré et je ne lui ai jamais parlé de ma vie. C’est une blague ? Je descends les escaliers trois marches à la fois, je m’empare du téléphone et je reconnais en effet la voix de Michel. Il n’a pas de temps à perdre. Il vient d’apprendre le désistement tardif de Henri Depireux qui entraîne alors le club portugais de Belenenses et qui était invité à la fameuse émission Mexigoal. Il faut trouver une solution et vite. Est-ce que je peux le remplacer ? Je comprendrai plus tard que si Lecomte m’avait téléphoné chez moi à La Plante (entre Namur et Wépion), là où il habite aujourd’hui (cela ne s’invente pas!) c’est parce qu’il avait été tuyauté par Depireux dont j’avais fait l’interview (par téléphone) quelques semaines plus tôt pour le journal “O Jogo”, un quotidien sportif de Porto pour lequel je collaborais depuis un an. Je n’avais manifestement pas du lui laisser une trop mauvaise impression s’il m’avait recommandé à Michel. Je n’hésite pas longtemps. Allez on fonce ! Le temps de passer sous la douche, d’un petit coup de rasoir, d’enfiler mon plus beau (le seul !) costume et une cravate de papa et une bonne heure plus tard nous voici, mon papa (je n’avais pas de voiture) et moi, dans les immenses studios de la RTBF. Je prends place aux côtés de Michel Lecomte et de Jean Zarzecki le président d’origine polonaise des Francs Borains pour analyser le match. Quelques impressions avant le coup d’envoi, des analyses et des points de vue durant le repos et quelques conclusions à l’issue de celui-ci remporté par la 1-0 par la Pologne grâce à un but de Smolarek. Deux ans plus tard, après avoir réussi mon examen d’entrée au Boulevard Reyers, Michel me prendra dans son équipe dans l’émission qu’il animait sur les Jeux Olympiques. Et depuis, nous ne nous sommes (presque) plus quittés (éclat de rire)."

Les premiers souvenirs de commentateur de Pascal Scime sont, eux, forcément plus récents : " Je n’en ai pas la certitude mais je pense que mon premier direct radio a été RAEC Mons – Beveren en Division 1 en avril 2004. Il faisait magnifique et je me souviens que j’avais eu du mal à trouver ma position de commentateur. J’étais déjà venu jouer à Mons en jeunes avec l’Union Saint-gilloise mais jamais pour commenter un match donc c’était un sentiment spécial… Du match, je garde le souvenir d’une belle ambiance très familiale (par la suite certains supporters deviendront même des potes) et d’un match spectaculaire avec 4 buts (2-2 score final)… Ah oui, j’oubliais, c’était le Mons de Sergio Brio… Le coach qui, deux semaines plus tard, effectuera un tour de terrain dans ce même stade pour célébrer le maintien du club après un… 0-9 contre le FC Bruges."