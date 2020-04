"Mon premier match comme..." : spectateur, téléspectateur, commentateur (2/3)

En cette période de confinement, la cellule foot de la RTBF replonge dans ses souvenirs personnels et ravive quelques moment symboliques. De la grande histoire du ballon rond, mais aussi de la petite histoire de premiers moments vécus au bord d'un terrain, dans un stade, devant un téléviseur ou...dans une tribune de presse. Pour poursuivre cette trilogie, ce sont Eby Brouzakis, Vincent Langendries, Erik Libois et Frank Peterkenne qui déverrouillent leur tiroir à archives.

Mon premier match comme téléspectateur

Le premier souvenir télévisuel de Vincent Langendries remonte à 1978 : "J’ai presque 10 ans quand, avec mon père, je suis vissé devant le téléviseur dans le salon. Nous sommes le 3 mai et au menu voici la finale de la Coupe des Coupes entre Anderlecht et l’Austria de Vienne. En direct du Parc des Princes de Paris, devant 48.000 spectateurs, le decorum me fascine. Et on supporte évidemment la Belgique et le Sporting bruxellois. Je dois être en pyjama mais l’école demain peut attendre…permission paternelle pour une finale européenne d’un club belge. A l’époque c’est même une habitude, si si… Deux ans plus tôt, en 1976, Anderlecht l’a déjà gagnée (face à West Ham)…Et l’an d’après la finale face à Hambourg a été perdue (je n’en ai aucun souvenir). Ce soir, les Mauves disputent donc déjà leur 4e finale européenne, la 3e d’affilée ! Et ce soir-là, je m’en souviens comme si c’était hier, Anderlecht a écrabouillé de sa classe les Autrichiens. La compo faisait saliver : De Bree, Van Binst, Thissen, Dusbaba, Broos, Vanderelst, Haan, Nielsen, Coeck, Vercauteren et Rensenbrink. Un match où les Bruxellois vont faire valser l’Austria. Tout de blanc immaculé (pas le moindre sponsor sur le maillot), Anderlecht est trop fort. On saute de joie à chaque but. Les deux de Rensenbrink (qui deviendra vite mon idole). Le premier à l’affût au petit rectangle, le deuxième sur un coup franc de son pied gauche magique. Et puis incroyable Gilbert Van Binst qui file juste avant la pause planter le 3-0. Avec mon père on savoure…Van Binst mettra d’ailleurs un dernier but (le plus beau de sa carrière)…quelle lucarne…pour nous combler de bonheur. Quelques mois plus tard, je me souviendrai aussi de cette finale de coupe du monde entre l’Argentine et les Pays-Bas (de Rensenbrink)…de ces papiers qui flottent sur le stade de Buenos Aires pour fêter la victoire de Mario Kempes et des siens… La télé crée des souvenirs qui ne s’effacent jamais…la télé crée des passions. Cet été-là, j’allais m’affilier au FC Tubize. Et poursuivre l’histoire d’amour avec le ballon rond."

Pour Erik Libois, le premier souvenir de téléspectateur remonte à deux années plus tard, en 1980 : "A l'occasion de la finale de l'Euro entre l'Allemagne et la Belgique, le 22 juin. Je n’avais pas la télévision à la maison, seuls quelques matches de Coupe du Monde et d’Euro étaient d’ailleurs télévisés à l’époque. J’ai donc vu cette finale chez mon oncle. C’est le match qui fit de Horst Hrubesch le gars le plus honni du foot belge, un peu comme David Platt en 1990. Je me souviens du but rapide de Hrubesch, d’une frappe des 20 m. Je me rappelle aussi du penalty transformé par René Vandereycken, suite à une faute commise largement avant la surface sur François Vander Elst. Je me souviens bien sûr du but fatal de Hrubesch à la dernière minute sur coup de coin. Le commentateur évoquait déjà les prolongations, j’avais eu un mauvais pressentiment avant le botté. Mes flashes de ce soir-là sont surtout liés à certains joueurs… allemands : l’élégance de l’"ange blond" Bernd Schuster dont j’étais fan absolu, la maîtrise technique de Hansi Müller sur le flanc gauche et l’abattage de Manfred Kaltz, car il jouait back droit… comme moi dans mon petit club."

Pour Eby Brouzakis, le premier souvenir télévisuel remonte aussi à une grande compétition, le fameux Mundial 86 : "Mon premier match en tant que téléspectateur, si ma mémoire est bonne, ce devait être lors de la Coupe du Monde 1986. Et ce n'est pas le match contre l'URSS car il s'était, je crois, joué la nuit. J'avais 10 ans...On en avait parlé à fond à l'école le lendemain. Et du coup je me suis mis à m'intéresser à la suite de la Coupe du Monde. Je suivais les Diables de loin car leur match se jouaient tard si ma mémoire ne me trahit pas. Et donc, mon premier souvenir télé c'est la finale entre l'Argentine et l'Allemagne qui s'était jouée à une heure décente. Dans la foulée, je n'ai plus décroché. Et à partir de là, je me suis dit que qu'un jour je ferai le boulot que j'exerce aujourd'hui."

Pour Frank Peterkenne, le souvenir est plus diffus. Il ne concerne pas un match précis, mais plutôt un tournoi : " La première compétition dont j'ai un souvenir marquant, c'est la Coupe du Monde 78. J'ai 9 ans à l'époque. Je me souviens notamment du maillot du Pérou avec cette bande rouge transversale. Et puis la finale avec mes yeux d'enfants: Le numéro 8 du gardien hollandais Jongbloed, la main bandée de René Van de Kerkhof, les papiers blancs très nombreux sur la pelouse, la crinière de l'élégant Mario Kempes homme de cette finale…"

Mon premier match comme spectateur dans un stade

Le premier souvenir d'Eby Brouzakis dans un stade s'enracine à Charleroi : "Mon premier match en tant que spectateur remonte à la saison 87-88. Mon regretté grand frère Aristo, m'avait emmené voir Charleroi-Standard (0-4). Venant de Chimay, c'était assez facile de rallier le Sporting. J'ai le souvenir du public liégeois qui scandait le nom de Gilbert Bodart. Ensuite, mon frère m'a permis de voir jouer Anderlecht, Malines, l'Antwerp…"

Frank Peterkenne, lui, a assisté à ses premiers matchs à Rocourt, dans le célèbre Stade-Vélodrome : "Je n'ai pas de souvenir très précis de mon premier match en tant que spectateur. Mais je devais avoir 7 ou 8 ans, j'accompagnais mon père et mon frère à Rocourt, au Footbal Club Liégeois. Un Stade Vélodrome avec ses arches particulières en forme de lettre M qui servaient d'accoudoir. Le "Chalet" à l'entrée de la tribune debout. Le tunnel d'où sortait les joueurs: Curcic, Hannay, Lesti, Cajou, Courant, Depireux, Lakner, Kuypers, Vliegen, Bissot, Lognard, Bonsink. Un maillot ligné avec le sponsors Polyvilla …".

Logiquement, c'est à Tubize que se rattachent les premiers souvenirs au stade de Vincent Langendries : "J’ai un peu de mal à me souvenir de mon premier match dans un stade. J’ai commencé le foot à 10 ans…j’allais voir mon club (le FC Tubize devenu plus tard l’AFC Tubize) dès que possible. Mais dans un vrai stade, un grand, il a fallu attendre mes 14 ans. Mon père m’a emmené à Anderlecht. C’était en novembre 1982…un match de coupe d’Europe. Pas le plus sexy sur papier mais qu’importe mon plaisir fut immense. Ce soir-là, le Sporting recevait en 1/8e de finale le club yougoslave de Sarajevo (avec un certain Safet Susic si ma mémoire est bonne). L’équipe coachée par Paul Van Himst était composée de Munaron, Peruzovic, Olsen, De Groote, Frimann, Vercauteren, Lozano (que j’admirais déjà), Hofkens, le regretté Ludo Coeck, Vandenbergh et Kenneth Brylle. Nous étions derrière un but dans ce stade du Parc Astrid. Et j’ai été gâté… Festival mauve. Victoire 6-1 avec deux buts de Lozano, deux autres de Vandenbergh, un signé Vercauteren et un auto-but adverse."

Le premier souvenir d'Erik Libois au stade est, lui, on ne peut plus précis : "Le 13 octobre 1979, un Anderlecht-Beveren 4-1. J’ai tout juste 10 ans, mon papa m’emmène pour la toute première fois au stade. Depuis quelques mois, j’ai découvert le football belge via l’album Panini. Je me suis inscrit dans mon club de village, le RRC Boitsfort. Nous jouions nos matches au Stade des 3 Tilleuls, encore aujourd’hui le 2e stade belge en capacité (43.000 places) après le Stade Roi Baudouin. En tant que petit Bruxellois, mon premier match comme spectateur m’amène donc au Parc Astrid d’Anderlecht, encore nommé alors Stade Emile Versé, du nom d’un ancien bourgmestre. Ma première image est celle du cadre des buts : des arcades allant jusqu’au sol, tendant parfaitement les filets. Jusqu’alors, je n’avais vu que ces vieilles "oreilles" aux lucarnes des buts, auxquelles pendaient péniblement les filets. Je vois encore ces cadres en alu, harmonieusement curvés, se dressant dans la lumière des projecteurs du stade. Les tribunes étaient encore debout, j’approche des grilles tout en bas : je découvre un pelouse-billard comme je n’en avais jamais vue. Ce sont mes deux images fortes, je vois encore aujourd’hui les arcades des buts et le gazon si parfait. La mémoire est parfois surprenante. Je me souviens aussi de l’entrée des équipes sur le terrain. À l’époque, les équipes faisaient leur montée séparément... J’entends encore la bronca de quolibets, pour l’arrivée de Beveren, alors champion sortant, emmené par Jean-Marie Pfaff et son maillot vert siglé du sponsor Combori, une société de vis et boulons. Imaginez Bruges aujourd’hui, parrainé par un marchands de clous !Changement d’ambiance à l’entrée des Mauves : un stade en fusion ! Oui, le stade de l’époque pouvait accueillir 38.000 spectateurs et tremblait sur ses bases : autre temps, autres mœurs… Ce soir-là, Anderlecht balaie le champion en titre 4-1. J’ai oublié les buteurs, Google m’a aidé à les retrouver : le regretté François Vander Elst (2 buts), Benny Nielsen et un certain Frankie Vercauteren. J’ai quelques flashes : le gardien Nico De Bree, bâti comme un ours, Gilbert Van Binst passant devant moi sur son flanc droit et, dans l’autre couloir, le déhanchement de Robbie Rensenbrink, qui livrait là sa toute dernière saison en mauve. Dans cette équipe figuraient encore Arie Haan, Ludo Coeck, Ronny Martens, Kenneth Brylle et l’impayable Johnny Dusbaba, au nom inoubliable. Ma dernière image est celle de la montée au jeu, sous les vivats, d’un certain Enrique Villalba : un pseudo-buteur paraguayen, acquis cher et vilain et présenté comme un serial-goleador. En fait, ce nom reste surtout associé à une arnaque : le profil du joueur avait été gonflé (les vidéos et transfertmarkt.de n’existaient pas encore…) et le Secrétaire Général mauve de l’époque, le dénommé Armand Schelfout, fut viré après cet épisode car il avait trempé dans la combine. Quelques mois plus tard, Constant Vanden Stock débauchait pour le remplacer un certain Michel Verschueren au RWDM…".

Mon premier match comme commentateur

Quoique plus récent, Erik Libois ne garde pas un souvenir précis de son premier match en tant que commentateur : "Paradoxalement, ce souvenir-là est beaucoup plus flou. Je ne m’en souviens carrément pas ! Ce qui est sûr, c’est qu’il s’agissait d’une rencontre à Anderlecht, et d’un commentaire pour la radio. Quelque part au milieu des années 90. J’avais été appelé au dernier moment pour remplacer un collègue, empêché. Je me souviens juste que c’était un match médiocre, score final 0-0. Mon seul souvenir, c’est l’image d’Omer, le mythique concierge du Parc aujourd’hui décédé, qui avait tout écouté sur son transistor depuis la touche et déboule après le match pour me dire que j’avais été trop sévère dans mes commentaires. Et que, tout jeunot que j’étais, j’avais intérêt à la mettre en sourdine ! On a coutume de dire que les souvenirs d’enfance sont plus et mieux gravés que ceux d’adulte : je confirme."

Pour Frank Peterkenne, le souvenir se décline en deux temps : "Je ne me souviens pas de mon premier match. Je me suis fais les dents, en tant que commentateur, sur du football en salle dans l'émission "Tour des Salles" ! Ca devait être Onu Seraing - RP Ans en 2001 … En tant que commentateur je me souviens, par contre, d'un Australie - Croatie de la Coupe du Monde 2006 ! Bizarre de se souvenir de cela mais le contexte était particulier. Peu ont vu ce match car il était en 3eme match de poule, concomitant avec je ne sais plus quel autre match. Compte-tenu de la faiblesse de l'affiche, il a été diffusé dans la nuit mais commenté dans les conditions du direct. Il s'agissait pour moi du dernier match de ma première Coupe du Monde en tant que commentateur. Avec une particularité. Dans les grands tournois, il y a une équipe technique qui réalise la mise en image de la rencontre pour le monde entier. Cette équipe choisit toujours 1 commentateur parmi la centaine présente pour être guidé dans sa réalisation. Ce 22 juin à Stuttgart, l'équipe technique est française et on m'informe 30 minutes avant la rencontre qu'ils ont choisi mon commentaire comme ligne guide. C'est donc sur base de ce que je vais raconter que le monde entier va suivre ce match en image. Et c'est un match de dingue. Les 2 équipes luttent pour la qualification. Une intensité folle, 4 buts, des arrêts de jeu à n'en plus finir et 3 cartons jaunes pour le même joueur ! Simunic reçoit en effet une 2éme jaune en seconde période mais l'arbitre ne s'aperçoit pas qu'il est déjà averti. Heureusement je me rends compte de cela (à l'époque, pas de VAR). J'insiste donc sur ce fait, ce qui permet au réalisateur qui m'écoute de proposer des gros plans du joueurs en abondance pour les télés du monde entier tandis que le match se poursuit. Simunic prend une 3éme jaune et est enfin exclu, suivi de près par les équipes techniques sur place. Content d'avoir été très vigilant ce soir-là…".

A l'instar de Manuel Jous, Vincent Langendries a commenté son premier match pour la RTBF en 1995 : "Mon premier match commenté en direct date de 1995. J’étais encore pigiste (pas encore sous contrat) et la direction m’avait fait confiance pour un match de coupe d’Europe. C’était une grande première pour moi mais aussi une grande première pour le club de l’Eendracht Alost. Les Alostois, 4e du défunt championnat, avaient pour la toute première fois de leur histoire, gagné le droit de jouer en UEFA. Voilà donc le 12 septembre leur match historique. Un déplacement chez le champion de Bulgarie, le Levski Sofia. Une véritable fête pour ce petit club au public chaleureux. Et pour toute la délégation de presse,… aussi un grand moment. D’autant que l’équipe coachée par Jan Ceulemans va l’emporter contre toute attente, dans un stade médusé. Je me souviens de mes premiers branchements techniques compliqués dans ce stade vieillot… les fils pendaient, les câbles étaient d’un autre temps, le stress montait. Derrière une vitre, à ma position, je vais pourtant prendre mon pied. Alost va gagner 1-2 (but de la victoire signé David Paas). La fête sera incroyable pour ce petit club qui remportera le match retour en Belgique 1-0 (but d’Olivier Lamberg). Au tour suivant, les Alostois défieront un géant. L’AS Rome. Défaite en Italie 4-0 et un honorable 0-0 au retour à Alost. Plus jamais par la suite le club des "Oignons" alostois ne jouera en coupe d’Europe. Je considère ce match, mon premier en direct à la télé, comme un privilège. Je peux le dire …j’ai fait partie de l’histoire. Pour info le onze de base de l’Eendracht à Sofia : Jan Van Steenberghe, Olivier Lamberg, Godwin Okpara, Stefan Van Riel, Fred Van der Hoorn, Harold Meyssen, Kris Temmerman, Koen De Vleeschauwer, David Paas, Edwin Van Ankeren, Peter Van Wambeke."

Quelques années plus tard, ce fut au tour d'Eby Brouzakis de faire ses premières armes à l'antenne : "Mon tout premier match comme commentateur remonte à l'année 2001. Union Saint-Gilloise / Sprimont en 3e division. Moi qui écoutais Jean Duriau et les autres grandes voix de la radio, je me suis retrouvé dans la même émission. Quelle émotion. Des inserts d'une minute toutes les 15 minutes...C'était très formateur."