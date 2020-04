"Mon premier match comme..." : spectateur, téléspectateur, commentateur (1/3)

En cette période de confinement, la cellule foot de la RTBF replonge dans ses souvenirs personnels et ravive quelques moment symboliques. De la grande histoire du ballon rond, mais aussi de la petite histoire de premiers moments vécus au bord d'un terrain, dans un stade, devant un téléviseur ou...dans une tribune de presse. Pour entamer cette trilogie, ce sont Benjamin Deceuninck, Pierre Deprez, Manuel Jous et Thierry Luthers qui déverrouillent leur tiroir à archives.

Mon premier match comme téléspectateur

Benjamin Deceuninck ouvre les débats : "D’aussi loin que je me souvienne, comme disait le poète maison JJG, cela remonte à 1982 et la coupe du monde en Espagne. Nous étions en vacances familiales dans le Sud de la France. Il n’y avait pas de télé là où nous étions et j’allais m’enfermer dans la voiture pour écouter les matchs en direct. Tout seul. A 5 ans. Je me fais un peu peur avec le recul. Sinon, j’ai encore des vrais souvenirs des soirées européennes des clubs belges. Mes frères et moi pouvions regarder la première mi-temps à la télé quand ils étaient diffusés. La deuxième, nous l’écoutions à la radio, planqués sous les couvertures. J’ai un souvenir marquant de la folle remontée brugeoise contre Dortmund, par exemple."

Pour Manuel Jous, le premier souvenir télévisuel remonte à 4 ans plus tard : "Je m’en souviens très précisément, c'était le 3 juin 1986. J’achevais ma 6è primaire et, comme activité de fin d’année, nous avions entrepris d’effectuer, avec notre instituteur, un tour de la Campine à vélo. Le soir de la deuxième étape (à l’auberge de jeunesse de Bokrijk), le programme télé était tout trouvé : Mexique-Belgique, l’entrée en lice des Diables Rouges dans le légendaire Mundial 86 ! Je n’avais encore jamais regardé de match jusque là mais, depuis plusieurs semaines, la folie Panini battait son plein dans la cour de l’école et, lors de nos matchs sur un petit terrain en gravillons, nous étions déjà Scifo, Vercauteren ou Ceulemans. Bref, l’impatience était à son comble avant de nous plonger, pour la première fois, dans cette intense et fraternelle communion nationale, guidés par la voix lointaine d'Arsène Vaillant. A 2-0, le but d’Erwin Vandenbergh allait être célébré avec la folie et l’exubérance juvénile que l’on imagine même si, on s’en souvient, il ne devait jamais être suivi de l’égalisation tant espérée… Mais qu’importe, le virus était là. A jamais. Quelques jours plus tard, la fin de notre Tour de Campine fut célébré par un Belgique-Irak de piètre facture, mais synonyme de victoire. Avant que la machine de l’histoire ne s’emballe, et que ne s’écrive l’une des pages les plus glorieuses de notre équipe nationale."

Question de génération, les premiers souvenirs télévisuels de Thierry Luthers remontent logiquement à un peu plus loin : "La finale Brésil-Italie 1970, au Mexique. J’avais 11ans. Un terrible orage s’était abattu sur la Belgique et il y avait eu une courte coupure de courant pendant la retransmission. Pelé, auteur d’un premier but exceptionnel de la tête, était au sommet de son art. C’était vraiment une très grande "Seleçao" avec les Jairzinho, Carlos Alberto, Gershon ou autre Rivelino…"

Idem pour Pierre Deprez : "Les premiers matchs de foot que j’ai "vus", c’est à la Radio que j’y ai assisté. Gamin, quand je passais dans l’atelier de mon père le dimanche, les commentaires de Luc Varenne me téléportaient dans les stades. Plus souvent à Sclessin qu’ailleurs. Je vibrais, je participais, je voyais. Cinquante ans plus tard, j’entends (et vois) encore les "Tout le Standard est à l’attaque". Je me demandais d’ailleurs comment parfois il encaissait ?! En direct à la télé, le premier regardé, je ne m’en souviens pas. Mais le premier qui m’a laissé un souvenir plein d’émotions, c’est l’Argentine-Belgique en ouverture de la Coupe du Monde 82. Les Pfaff, Gerets, Coeck, Vandersmissen, Ceulemans et autres Czerniatynski dirigés par Guy Thys défient les Champions du Monde en titre emmenés par Diego Maradona, au Camp Nou de Barcelone, devant près de 100.000 spectateurs. Dans le salon familial, mon père, mes frères et moi faisons partie du Milliard de téléspectateurs rivés devant leurs écrans. J’ai 24 ans. Ce qu’il se passe à la 62e minute, je m’en souviens : centre de Vercauteren, contrôles de Vandenbergh (poitrine + pied droit) et tir du gauche pour tromper Fillol. Goal, Arsène Vaillant explose. Puis plus rien. Je veux dire plus de souvenir. Jusqu’à ce que mon frère et moi nous croisions le regard médusé de papa et des deux plus jeunes frères, qui nous regardent mi-amusés mi-médusés: nous sommes debouts sur le divan, dans les bras l’un de l’autre, sautillants, ivres de joie, en train de crier notre bonheur-fierté depuis plus d’une minute. Les ralentis sont finis, le jeu a repris, Arsène Vaillant a retrouvé son calme, nous nous sentons un peu gênés."

Mon premier match comme spectateur au stade

Pour Thierry Luthers, cela remonte à la saison 1966-1967 : "Il s'agissait d'un derby Standard-Tilleur de la saison 1966-1967. J’avais été au stade, à pied, avec mon regretté papa. Si mes souvenirs sont exacts, c’est l’immortel Roger Claessen qui avait inscrit l’unique but de la rencontre…J’avais été marqué aussi par la tenue en noir et la casquette du gardien Jean Nicolay. Après, mon premier match marquant comme spectateur, c'était la finale de la Coupe des coupes 1976 entre Anderlecht et West Ham. Avec des potes, nous avions acheté des tickets pour le Heysel. On savait que le moment pouvait être historique avec une première victoire belge en coupe d’Europe. Et il le fut ! 4-2 : un match spectaculaire et inoubliable avec un Robby Rensenbrink des grands soirs. Je me souviens avoir changé de tribune à la mi-temps (chose inconcevable aujourd’hui) et d’une grosse guindaille ensuite dans les bistrots aux alentours du stade…".

Benjamin Deceuninck, lui, ne se souvient pas d'un seul mais d'une...ribambelle de premiers matchs : "Le problème, c’est que dans mon enfance, je voyais in situ au moins 3 matchs par week-end en plus du mien… Ceux de mes frères, ceux de l’équipe première de mon premier club, le RFC Luingnois. Donc tout se mélange un peu. Mais mon premier souvenir de "vrai stade", en tout cas celui qui me reste, c’est à l’Olympic Charleroi. Mon papa était assez pote avec Gil Vandenbrouck, futur entraineur de l’Excel, mais alors libéro des Hurlus. On avait fait le déplacement pour ce match de "Promotion", la quatrième division d’alors. J’ai vraiment gardé cette impression que le stade de la Neuville était aussi grand que Wembley… Sinon, nous allions de temps en temps à Courtrai ou Waregem pour aller y admirer les stars de notre foot quand les grands clubs s’y déplaçaient."

Manuel Jous, lui, a vécu son premier match au stade à Anderlecht...mais sans le sporting : "C'était le 14 juin 1987. Quasiment un an jour pour jour après mon premier match vu à la télé, est venu le temps d’assister à mon premier match au stade. En tant que Sang et Marine déclaré mais habitant à Bruxelles, les occasions de voir le Matricule 4 à l’œuvre n’étaient pas légion (à partir de l’année suivante, je n’allais plus louper un seul Anderlecht-FC Liège au stade…). En cette saison 86-87, la possibilité m’en fut donnée grâce à la finale de la Coupe de Belgique. Après avoir sorti Anderlecht et le Cercle Bruges (chaque fois en aller-retour), le FC Liège était amené à défier Malines au stade ultime de l’épreuve, non plus au Heysel (pour les raisons que l’on sait) mais au Stade Constant Vanden Stock, celui que mon métier, 10 ans plus tard et sans que je m’en doute encore, allait me mener à fréquenter plus que tout autre… C'était l'amorce du Liège de la grande époque, celui qui ,deux saisons plus tard, allait éliminer le grand Benfica. Wégria, Giusto, De Sart, Quaranta, Quain, Ernes, Varga,... étaient déjà là. Boffin, Stojic ou Malbasa pas encore. Je me souviens de la frustration que j’ai ressentie sur place, devant une équipe incapable de menacer réellement son adversaire (je peux me tromper, mais je n’ai pas le souvenir que Michel Preud’Homme ait dû sortir le match de sa vie, alors que je fondais énormément d'espoirs en Guy François !) et condamnée à soulever le petit trophée des perdants… Le but de Piet Den Boer allait (déjà) faire la différence. Comme pour augurer l’événement de l’année suivante, à la Meinau de Strasbourg. A Liège, il est de bon ton de considérer que c’est grâce aux Sang et Marine que le Malinwa a pu brandir la Coupe des coupes 12 mois plus tard… Et, bien entendu, que si le verdict de la finale de la Coupe de Belgique avait été inversé, c’est forcément Liège qui aurait défié et défait l’Ajax en finale de la Coupe des coupes… Finalement, tout cela s’est joué à très peu de choses (rires)."

Mon premier match comme commentateur

Avant de commenter les Diables Rouges ou des rencontres de Coupe d'Europe, nos commentateurs se sont évidemment fait les dents sur des rencontres de séries inférieures. A des époques où il fallait aussi composer avec des techniques ou des outils moins avancés qu'aujourd'hui.

Manuel Jous se souvient : "C'était le 16 septembre 1995 pour un Beerschot-La Louvière de Division 2. 25 ans déjà… Un quart de siècle… On ne prend jamais le temps de s’arrêter sur le temps qui passe, on ne le mesure réellement que lorsque les contours de ses souvenirs se couvrent de brume… Mon premier match comme commentateur est indissociablement lié à deux acronymes dont le manque, à l’époque, générait un stress supérieur à celui du commentaire proprement dit : GSM et GPS ! Pour un jeune journaliste débutant, devoir estimer le temps de parcours vers des stades dont on ignore tout, à commencer par l’emplacement, n’est pas vecteur de sérénité… Pas plus que l’incertitude liée à l’installation en tribune, quelques jours plus tôt, d’une éphémère "ligne fixe" destinée à accueillir les 3 ou 4 interventions téléphoniques prévues par mi-temps dans l'émission Passeport, présentée par Pierre Guyaut… Pour rallier le Kiel, je me souviens avoir quitté Bruxelles à 17h30 (pour un match du samedi soir prévu à 20h), Guide De Rouck de la Belgique à la main, au volant de ma Renault 5, mu, tout à la fois, par l’excitation d’un premier commentaire à venir et d’une angoisse téléphonico-cartographique, heureusement levée quelques dizaines de minutes plus tard. Du match lui-même, je ne garde plus aucun souvenir. Je pense que La Louvière l’avait perdu (2-1 ?). Freddy Smets (l’entraîneur) et Christian Vavadio s’étaient ensuite révélés de bons et sympathiques "clients" à l’interview. Quant à l’accueil presse au Beerschot, j’ai le souvenir qu’il avait été assez déplorable et antipathique. Une constante qui, hélas, n’a fait que se vérifier et s’amplifier au fil des années…"

Pour Pierre Deprez aussi, les débuts ertébéens ont eu lieu dans le transistor : "Début des années 90, un de mes premiers matchs commentés, en radio, se disputait en région flamande : Hoogstraten, Poederlee, Denderleeuw ? Je ne sais plus. D3 ou D2 ? J’ignore. Mais c’est Seraing qui s’y déplace. Les Rouges et Noirs luttent pour le titre. Dimanche après-midi, je fais partie d’une tournante de commentateurs, dont certains se trouvent au Parc Astrid, au Bosuil ou à Sclessin. J’appartiens au Centre RTBF Liège, je couvre l’actualité des clubs de ma région. Au cours d’une de mes interventions, je laisse échapper quelque chose du style "Seraing mène à la marque, on espère que le score restera en l’état...". Je suis coupé dans mon commentaire par Jean Duriau "Pierre, Hoogstraten a autant que Seraing le droit de gagner ce match, et nous ne sommes pas à l’antenne pour afficher nos préférences pour un club ou pour un autre". Bim ! Leçon numéro 1, je l’avais zappée sans doute ?! Merci Jean."

Lui aussi actif en région liégeoise, Thierry Luthers a logiquement débuté dans les mêmes enceintes que Pierre Deprez : " C'est bizarre, mais je ne souviens plus très bien de mon premier match commenté en radio. Peut-être un derby liégeois de D2 entre Liège et Seraing au stade du Pairay. Il fallait d’abord se faire les dents en divisions inférieures avant de passer à la D1… En revanche, je me souviens très bien de mon premier match commenté en vrai direct TV. Logique, puisque c’est très récent. Iran-Maroc à Saint-Petersbourg, lors de la Coupe du Monde 2018. Pas un cadeau car je connaissais évidemment peu de joueurs. Malgré une grosse préparation, j’étais stressé comme un jeune débutant ….après plus de 20 ans de métier. A la mi-temps, Michel Lecomte, le chef, m’a appelé pour me dire : "tu parles trop, tu ne dois pas commenter comme à la radio. Laisse respirer l’image…" Je pense avoir rapidement changé mon fusil d’épaule…".

Benjamin Deceuninck, quant à lui, est le seul à avoir été directement plongé dans le grand bain...de façon un peu impromptue : "Mon premier match en tant que commentateur était un match de...coupe du monde ! En 2002, jeune pigiste de 25 ans, je collaborais quotidiennement à l’émission de Marc Delire, Saké Soirée. Rodrigo Beenkens commentait lui quelques matchs depuis Bruxelles, en cabine. Malade, il s’est absenté quelques jours. Et là on m’a demandé de le remplacer. J’ai donc commenté Japon-Tunisie. Vous ne vous en souvenez pas ? C’est normal. C’était un 3e match de poule et il avait donc lieu en même temps que… Belgique-Russie, match décisif pour la qualification. Aucun Belge n’a donc regardé "mon" match en direct. Pas même ma propre famille. L’anecdote est d’autant plus cocasse que je commentais avec Fred Waseige, fils de Robert, alors sélectionneur des Diables ! Superstitieux, il n’a pas voulu que l’on allume un autre écran dans notre cabine pour jeter un coup d’œil sur la prestation des Diables. Nous étions donc les deux seuls Belges fans de foot à ne pas regarder la qualification qui nous offrait ce match contre le Brésil. Je me souviens qu’au coup de sifflet final, nous nous étions précipités en régie. En apprenant le résultat, Fred avait hurlé sa joie en courant dans les couloirs de la RTBF. Inoubliable. Sauf le score de Japon-Tunisie, qui m’échappe…".