Moment de grande classe de Mbaye Leye à côté d'Alexander Blessin à l'interview : "je ne peux pas dire autre chose que hors-jeu sur cet angle"

Mbaye Leye s'est présenté à l'interview à la suite de la victoire du Standard sur Ostende. Le coach liégeois a forcément été interrogé sur l'action litigieuse du but du Standard. Les deux hommes ont répondu ensemble aux questions d'Eleven Pro League. Interview grande classe : "Quand je vois la phase sous cet angle-ci, je ne peux pas dire autre chose que mon collègue d'Ostende, car on voit le pied de Sélim", a précisé l'entraîneur liégeois. "Il aurait fallu qu'on trace la ligne". "Ostende a une superbe équipe, en Belgique on a besoin de voir des équipes comme Ostende, et des matchs comme celui-ci où les deux équipes veulent jouer."

"Il faut qu'on continue à travailler, lundi le compteur revient à zéro. " L'entraîneur a également voulu saluer le travail effectué par Bruno Venanzi, Alexandre Grosjean et Benjamin Nicaise en coulisse pour oeuvrer à un noyau compétitif pour la saison à venir. Avec 10 points sur 15, le Standard est leader provisoire du classement, et connaît sa marge de progression.