Moise Kean, double buteur avec l’Italie, remercie "le PSG de m’avoir beaucoup appris"

S’il n’a pas pris part au denier Euro, Moise Kean a cependant profité de son prêt au PSG pour reprendre de la confiance après un son raté sous le maillot d’Everton et montrer qu’il était bel et bien un buteur. En témoigne sa saison dans la capitale française où il a inscrit 17 buts en 41 matches.

Tant et si bien que le buteur italien est de retour en prêt avec obligation d’achat dans son club formateur, la Juventus de Turin. Et l’attaquant a bien envie de continuer à surfer sur sa bonne saison parisienne afin de remplacer Cristiano Ronaldo parti à Manchester United.

Comment mieux commencer donc son retour en Italie que de jouer avec son équipe nationale. Ce mercredi, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Moise Kean a inscrit un doublé avec la Nazionale lors de la victoire face à la Lituanie 5-0.

Et le double buteur de remercier au passage le PSG : "Mon expérience au PSG m’a beaucoup servi. J’ai côtoyé de grands joueurs et j’ai beaucoup appris là-bas. Il y a beaucoup de travail à faire maintenant à Turin et je reviens avec l’envie de donner mon maximum", a déclaré Kean au micro de la Rai.

Une expérience qui devrait donc lui servir à lui et à son club pour récupérer le Scudetto perdu l’année passée au profit de l’Inter.