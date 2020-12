Mogi Bayat visé par une enquête en France

Il s’était tout doucement fait oublier depuis le Footgate, en tout cas il ne faisait plus les gros titres en Belgique. Voilà que Mogi Bayat réapparaît dans les rubriques judiciaires, en France… La justice française a ordonné des perquisitions au FC Nantes cette semaine, et l’affaire concernerait notamment Mogi Bayat pour "exercice illégal du métier d’agent de joueurs, faux et usage de faux". Selon nos informations, il s'agirait de soupçons dans le cadre du transfert de l'attaquant Emiliano Sala de Nantes vers Cardiff. Un transfert au cours duquel l'attaquant argentin avait trouvé la mort dans un accident d'avion.

L’agent bien connu a réalisé de nombreux transferts autour du club nantais ces dernières années (Guillaume Gillet, Yassine El Ghanassy, Anthony Limbombe ou encore Renaud Emond, par exemple) où il semble très écouté par le président Waldemar Kita, lui-même concerné par une enquête pour fraude fiscale et de plus en plus contesté par les supporters.

Le FC Nantes est actuellement à la recherche d’un nouvel entraîneur après le limogeage de Christian Gourcuff, et pour de nombreux observateurs il ne fait aucun doute que c’est Mogi Bayat qui dénichera la perle rare qui doit redonner des couleurs aux Canaris : l’agent est devenu très influent dans le club, au point que certains voient en lui le directeur sportif officieux du club de Loire-Atlantique…