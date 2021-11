Mitrovic qualifie la Serbie pour la Coupe du monde à la 90e… Le Portugal en barrages (VIDEO)

Le suspense aura été intense jusqu’au bout entre le Portugal et la Serbie. Les Serbes ont arraché leur qualification sur le fil pour le Mondial-2022 au Qatar, grâce à un but d’ Aleksandar Mitrovic à la 90e minute.

En tête dès la 2e minute grâce au Lillois Renato Sanches, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont encaissé un but de Dusan Tadic à la 35e, et ont ensuite été incapables de conserver le match nul qui les aurait qualifiés à la place de leur adversaire du soir, encaissant un deuxième but d’Aleksandar Mitrovic à la 90e.

Les Portugais, champions d'Europe en 2016, terminent ainsi deuxièmes de leur poule avec 17 points, à trois longueurs de leur adversaire du soir, aux anges au coup de sifflet final. Ils devront s'infliger le périlleux exercice des barrages comme sur la sur la route du Mondial-2010 et du Mondial-2014.

Autre déception de la soirée, Cristiano Ronaldo n'est pas parvenu à inscrire le 800e but de sa carrière. Très esseulé, son compteur est resté bloqué à 798 unités.

Présent à toutes les grandes compétitions internationales depuis l'Euro-2000,le Portugal devra attendre pour disputer la 8e Coupe du monde de son histoire.