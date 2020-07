Mircea Lucescu, le mythique entraîneur du Shakhtar Donetsk, rejoint le Dynamo Kiev

Mircea Lucescu est le nouvel entraîneur du Dynamo Kiev. Le club ukrainien a annoncé ce jeudi que le technicien roumain de 74 ans avait signé un contrat de deux ans.

Il s'agit d'un retour en Ukraine pour Lucescu, qui avait remporté 22 trophées avec le Shakhtar Donetsk entre 2004 et 2016.

Lucescu, qui aura 75 ans mercredi, avait débuté sa carrière d'entraîneur en 1979 en Roumanie. L'ancien international roumain a notamment dirigé l'équipe nationale de son pays de 1981 à 1986, le Dinamo et le Rapid Bucarest ainsi que plusieurs clubs italiens, dont l'Inter Milan de 1998 à 1999. Coach de Galatasaray et Besiktas au début des années 2000, il avait ensuite entraîné le Shakhtar Donetsk et le Zenit Saint-Petersbourg, avant d'être nommé sélectionneur de la Turquie en 2017, poste qu'il a conservé jusqu'en 2019.

"L'Ukraine me manquait, je voulais revenir dans le pays où j'ai connu tant de succès", a déclaré Lucescu, qui avait notamment enlevé huit titres de champion d'Ukraine et la Coupe de l'UEFA en 2009 avec le Shakhtar Donetsk.