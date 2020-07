Mircea Lucescu finalement "content" d'entraîner le Dynamo Kiev

Le Roumain Mircea Lucescu, qui avait annoncé lundi renoncer à entraîner le Dynamo Kiev quelques jours à peine après sa nomination, sera finalement cette saison l'entraîneur du club ukrainien et se dit "content" de le rejoindre.

"Je suis très content de revenir en Ukraine. J'espère vraiment qu'on fera un long chemin ensemble", a-t-il déclaré durant une conférence de presse de présentation aux côtés du président du Dynamo Kiev, Igor Sourkis.

"J'espère que les supporters (...) finiront par être de notre côté. Ils devraient d'abord apprécier mon courage d'avoir franchi ce pas et d'être venu au Dynamo", a-t-il ajouté.

La nomination la semaine dernière de Mircea Lucescu, entraîneur de 2004 à 2016 des grands rivaux du Shakhtar Donetsk, avait déclenché la colère des supporters du Dynamo Kiev pour qui l'arrivée du Roumain était un "crachat au visage".

Lucescu avait annoncé lundi dans la presse roumaine qu'il renonçait à son poste en raison de l'hostilité des supporters mais le Dynamo Kiev avait dès mardi assuré qu'il resterait en place. Dans un communiqué, le club avait estimé que Lucescu craignait seulement de "créer des problèmes" au sein du club.

Sans club depuis février 2019, Lucescu a remporté 22 trophées avec le Shakhtar entre 2004 et 2016, dont une Coupe de l'UEFA en 2009. Au cours de ses 40 ans de carrière, Lucescu a entraîné les sélections nationales de Roumanie et de Turquie, ainsi que plusieurs clubs en Roumanie, en Italie, en Turquie, en Ukraine et en Russie.

Il aura l'occasion fin août de glaner son premier titre avec le Dynamo lors de la Supercoupe d'Ukraine face au... Shakhtar.