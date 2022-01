Milan maîtrise Venezia et met la pression sur l'Inter, Saelemaekers remplacé à la pause

Milan AC s'est imposé à Venezia lors de la 21e journée de Serie A. Avec Alexis Saelemaekers, rapidement averti et remplacé à la mi-temps. Zlatan Ibrahimovic a ouvert le score rapidement à la suite d'un service du revenant Rafael Leao (3e, 0-1). Blessé au mois de décembre, le Brésilien a livré une prestation convaincante. La deuxième mi-temps débute comme la première : via un but venu du flanc gauche. Theo Hernandez place une frappe imparable (47e, 0-2). Michael Zvoboda est exclu dans la foulée pour une main devant sa ligne de but. Hernandez signe le doublé sur penalty (58e, 0-3). Dans un contexte difficile avec les absences d'Ismael Bennacer et Franck Kessiê (Coupe d'Afrique des Nations), Milan engrange des points importants dans l'optique du titre. Au classement, les Milanais mettent la pression sur leurs rivaux de l'Inter en prenant la tête provisoire avec deux longueurs d'avance. Les Intéristes comptent deux matchs de retard.