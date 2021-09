Mike Maignan, victime de racisme à la Juventus, livre un témoignage poignant : "Je suis Mike, debout, noir et fier"

Mike Maignan porte les couleurs du Milan AC. Le gardien français s'est déplacé à la Juventus dimanche pour la quatrième journée de championnat italien. Il a été victime d'insultes et de cris racistes de la part d'une partie du public turinois. Sur les réseaux sociaux, Maignan a réagi dans un nouvel appel à l'élévation des voix pour lutter contre le racisme dans les stades, particulièrement en Italie où les cas sont fréquents. "Tant que l'on considère ces évènements comme des "incidents isolés" et que l'on n'aura pas une action globale, l'histoire est amenée à se répéter, encore et encore et encore."

"Nous avons besoin d'être plus nombreux et d'être tous unis dans cette bataille pour la société qui dépasse le cadre du football. Dans les instances, les personnes qui décident savent-elles ce que ça fait d'entendre des insultes et des cris nous reléguer au rang d'animal. (...). Je ne suis pas une ‘victime’ du racisme. Je suis Mike, debout, noir et fier”.

La Juventus a annoncé avoir ouvert une enquête pour mettre la lumière sur cette terrible affaire, dont certaines vidéos circulent sur internet. Elles pourraient aider à retrouver les coupables.