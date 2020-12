Mihajlovic, le chercheur de taupe!

Confortablement installée dans le ventre mou du classement, l'équipe de Bologne (10ème) s’apprête à affronter l'Inter (2ème) ce samedi soir (20h45) dans l'espoir de se rapprocher des places européennes après cette 10ème journée de Série A. Et, pour contrer Lukaku & Co, l’entraîneur Sinisa Mihajlovic a préparé quelques changements tactiques pour surprendre les hommes d'Antonio Conte. C'est en tout cas ce que relatait la presse italienne avant la traditionnelle conférence de presse ce vendredi.

Mais à la question de savoir s'il allait, bel et bien, changer de dispositif, le Serbe a pris tout son auditoire de court. "Si je vais changer de système? Non, c'était juste une feinte ces dernières heures pour voir qui parlait aux journalistes. Si je trouve le joueur qui parle, je le colle au mur et il ne jouera plus au foot".

Un leurre fomenté par le technicien pour déterrer ce qu'il pense être une taupe dans son vestiaire après des suspicions les semaines précédentes. "J'ai fait exprès de tout changer pour voir si ça allait sortir et ça a été le cas aujourd'hui. Je suis en train d'enquêter, on était uniquement entre nous. Quand je vais trouver le responsable, ça va être son put... de problème.", explique celui qui est en poste à Bologne depuis janvier 2019, succédant à Filippo Inzaghi.

Mais pour quelle raison l'un de ces joueurs communiquerait-il ces informations? L'ancien international a sa petite idée. "S'il fait ça pour avoir une meilleure note... (NDLR: dans la presse)", a poursuivi un Mihajlovic très énervé. "Sur les autres équipes, on ne sait jamais rien. Sur notre composition, tout le monde sait toujours tout. Je jure que si je le trouve... Je ne sais pas ce que je vais lui faire, mais je vais le trouver"

Une cherche qui n'est pas inédite dans le monde du football. On se souvient de l'épisode "Knysna" et de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2010. Selon le capitaine de l'époque, Patrice Evra, une "taupe" avait relaté l’altercation entre Nicolas Anelka et son sélectionneur Raymond Domenech à la mi-temps de France-Mexique lors du premier tour. L'ancien joueur de Manchester United avait promis qu'il la déterrerait. Mais, dix ans plus tard, malgré quelques noms évoqués, Patrice Evra a reconnu qu'il n'avait jamais réussi à la trouver.

La tâche Sinisa Mihajlovic pourrait se révéler tout aussi compliquée.