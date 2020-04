Mignolet, Vanheusden, Vadis...: "Ensemble, nous sommes plus forts !"

Vincent Kompany et Simon Mignolet ne portent pas le même maillot mais sont conscients qu'ensemble, ils sont plus forts. Ils ont participé à la création du tout nouveau Conseil central des joueurs. - © BRUNO FAHY - BELGA

Les footballeurs professionnels montent au créneau... 15 d'entre eux se sont réunis (via un groupe WhatsApp) afin de créer un "conseil central des joueurs", dont l'objectif est de soutenir plus activement encore leur syndicat Sporta et discuter avec les instances du football belge. Parmi les membres de ce tout nouveau conseil central, on peut pointer Simon Mignolet (Club de Bruges), Vadis Odjidja (Gand), Zinho Vanheusden (Standard) ou encore Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht) et des représentants aussi de clubs de D1B comme Guillaume François (Virton) ou David Hubert (OHL). Vincent Kompany (Anderlecht) fait également partie de ce groupe, en tant que représentant du FIFPRO Global Player Council (organisation internationale des joueurs). Dans le communiqué annonçant la création de ce conseil central des joueurs, les footballeurs soulignent que même s'ils s'opposaient encore il y a trois semaines sur le terrain, ils réalisent qu'ils doivent aujourd'hui unir leurs forces. "ACV Sporta défend les intérêts des footballeurs professionnels en Belgique depuis des années, mais - comme en témoignent d'autres pays - en tant que joueurs, nous voulons soutenir et gérer notre syndicat de joueurs de manière plus visible". Ils adressent ainsi une lettre ouverte à la Pro League, à l'Union belge, et aux différents ministres des sports. Leur communiqué est repris ci-dessous.

Concrètement quoi ? Le souci est qu'actuellement ils ne veulent pas trop en dire dans les média, se réservant pour la table des négociations s'ils y sont invités. Mais Sébastien Stassin (Sporta) lève un coin du voile et donne quelques exemples de souhaits des joueurs : "Ils souhaitent que les clubs de Pro League ne prennent pas des décisions dans des sens divers. Et également que les joueurs soient consultés, ainsi que toutes les parties d'ailleurs. Il faut que les décisions prises concernant les éventuelles diminutions de salaire tiennent compte des disparités salariales: il y a des joueurs qui ne gagnent pas tant que cela et leur demander le même effort serait injuste. Enfin, les clubs doivent tout de même se souvenir qu'en signant des contrats avec les joueurs, ils ont pris des engagements, qu'on ne peut pas dénoncer ou oublier si facilement" Sébastien Stassin insiste:" Les joueurs ne sont ni sots ni égoïstes, ils connaissent à la fois la situation actuelle et leurs responsabilités, et ils désirent les prendre. Mais pas n'importe comment, pas en passant pour des enfants gâtés, ni en étant mis devant le fait accompli." La Pro League a réagi positivement, en se félicitant de la création de ce Conseil central des joueurs. Elle organisera prochainement une réunion avec cette nouvelle entité représentant les footballeurs.

La lettre ouverte des joueurs : Pro league, RBFA, gouvernements "Avec cette "lettre ouverte", nous, en tant que footballeurs professionnels, souhaitons promouvoir de manière proactive la Pro League, la Fédération belge de football et les différentes autorités afin d'intégrer notre conseil central des joueurs dans les instances politiques et décisionnaires en ce qui concerne les thèmes qui ont un impact sur la position des joueurs dans le football professionnel. En tant que nouveau comité directeur du syndicat des joueurs, le conseil central des joueurs souhaite participer activement, à un débat constructif. Un débat que nous ne voulons pas avoir dans les médias ! Nous sommes convaincus que, grâce à un dialogue constructif, nous pouvons apporter une contribution positive au football belge. Nous sommes conscients que le sport - et le football en particulier - a une large base de soutien dans notre société. Pro League, RBFA et ministres du sport: nous sommes convaincus que nous pouvons livrer ensemble un produit “football” plus fort en Belgique tenant compte du contexte social actuel. C'est l'occasion idéale de s'asseoir autour de la table - virtuellement ou non - nous attendons avec impatience votre réponse. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts !" Cette lettre a été souscrite par tous les conseils de joueurs de 1A et 1B, les membres individuels du conseil central des joueurs et les représentants du syndicat des joueurs CSC SPORTA. Les membres du conseil central des joueurs sont les suivants : Simon Mignolet (Club Brugge) - Vadis Odjidja (KAA Gent) - Zinho Vanheusden (Standard Luik) - Sebastien Dewaest (KRC Genk) - Hendrik Van Crombrugge (RSC Anderlecht) - Faris Haroun (R. Antwerp FC) - Igor De Camargo (KV Mechelen) - Davy De Fauw (SV Zulte-Waregem) - Jérémy Taravel (Cercle Brugge) - Siebe Blondelle (KAS Eupen) - David Hubert (OH Leuven) - Glenn Neven (Lommel United) - Joren Dom (K. Beerschot AC) - Guillaume François (RE Virton)