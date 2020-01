Mignolet impressionné par Vanaken : "Il a encore amélioré son jeu depuis l'année dernière"

Hans Vanaken a remporté ce mercredi soir son deuxième soulier d’or consécutif. Un fait assez rare qui impressionne forcément son entourage sportif.

"Je suis très heureux qu’il ait gagné le Soulier d’or. C’est toujours difficile de conserver le même niveau après l’avoir remporté une première fois… Je crois que lui a encore amélioré son jeu depuis l’année dernière. Et si avec autant de pression sur les épaules, tu es capable de le faire, dans un club comme le Club de Bruges, ça signifie quelque chose."



"Ce qui me fait le plus plaisir ce soir, c’est le Soulier d’or de Hans Vanaken. C’est quelque chose d’exceptionnel et c’est aussi le prix le plus important de la soirée" s’est enthousiasmé Philippe Clément, élu coach de l’année.



Le manager général du Club de Bruges, Vincent Mannaert, ne tarit pas d’éloges : "Hans est un joueur qui répond toujours présent et qui est capable de donner à chaque fois le maximum. C’est un joueur super-important pour notre club. C’est quelqu’un de très doué et qui a une personnalité parfaite pour le Club de Bruges. Cette saison, il a été très important dans les matches européens. Il a montré contre les grands clubs comme le PSG et le Real Madrid qu’il peut jouer à ce niveau. C’est un des éléments qui lui permettent d’être devant Dieumerci Mbokani ce soir. Même s’il n’a pas été présent sur la scène européenne, l’Antwerp a fait un parcours exceptionnel. C’est un club qui a fait de grands pas en avant mais pour l’instant je pense que le Club et Hans sont encore à un niveau supérieur."