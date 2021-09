Mignolet et Clement, respectueux mais sans plus avant d’aborder le PSG : "On va jouer pour marquer"

Simon Mignolet, le gardien du Club de Bruges a déjà affronté et battu Messi 4-0. Il jouait alors avec Liverpool. Des stars il en a croisé plaçant le curseur du respect au bon endroit. Il ne souhaite pas être inhibé par la constellation d’étoiles qui pleuvra ce mercredi sur le Stade Jan Breydel. Philippe Clement, le coach, se souvient quant à lui avoir fait douter le Real et le PSG il y a 2 saisons. " Mais ce PSG-là est encore plus fort nous dit-il ".

Simon Mignolet, comment voyez-vous cet affrontement ?

SM : " Je suis très heureux de retrouver la Ligue des Champions après une année marquée par le corona. On ne sait pas encore ce que ce match va donner. Mais on reste positif. Nous sommes aussi très heureux de retrouver nos supporters. "

Comment se sent-on quand on est gardien et que l’on voit débouler Messi, Neymar et Mbappé ?

SM : " Bien sûr nous savons qu’ils ont dans leur noyau beaucoup de qualités individuelles. Ce sera très difficile de garder le zéro comme gardien. Je ne pourrai pas le faire seul. Notre plan consistera à défendre ensemble. Mais on devra aussi trouver un plan pour leur faire mal et marquer. Pas juste défendre. Pour moi c’est la même chose de jouer Ostende ou le PSG. "

Vous allez regarder Messi en tant que meilleur joueur du monde ou juste comme un footballeur normal ?

SM : " C’est un challenge de jouer contre Messi bien sûr… J’ai beaucoup de respect pour lui car c’est un joueur de classe mondiale. Les stats et les trophées sont là… Mais ça reste un match avec le même ballon, le même terrain… On devra être à 100%. J’ai déjà joué contre lui en Ligue des Champions avec Liverpool et nous avions gagné 4-0. Le but sera de se montrer quand même. Mais c’est très chouette de jouer des joueurs comme lui."

On ne parle que du PSG. Quasi-pas de Bruges. C’est un atout ?

SM : " C’est normal hein. On va jouer contre les plus grandes stars du monde entier. Nous sommes humbles par rapport à ça. On pourra juste faire notre mieux mais en essayant de forger un résultat. Mais dans le couloir avant le match, on ne devra pas penser à ce qu’ils représentent. Sinon on perdra. On ne gagne rien avec le respect. On devra trouver un équilibre. Le groupe n’est pas nerveux. Mais plutôt excité. "

Vous avez travaillé les coups francs d’une manière particulière ?

SM : " Nous avons rigolé cette semaine avec le coach des gardiens car nous disposons d’une machine qui permet d’imiter la frappe de nos adversaires. Mais ici, on s’est dit que c’était impossible avec un gars comme Messi.

Philippe Clement, comment appréhendez-vous cette rencontre ?

PC : " Pour certains de mes joueurs, il s’agira d’une première fois. Affronter de pareilles stars… Mais ils ont deux bras, deux jambes comme nous. "

Par le passé vous avez déjà fait douter le Real et le PSG notamment. C’est une bonne base pour affronter à nouveau les Parisiens ?

PC : " Cela fait un petit temps que l’on tente de persuader nos joueurs qu’ils sont capables de le faire. Mais ce PSG – ci est encore supérieur à ce que l’on a affronté par le passé. Mais ça reste intéressant pour mes joueurs… N’ont-ils pas rêvé de cela ?

Allez-vous vous adapter à l’adversaire ?

PC : " On ne peut pas les jouer comme on a joué Ostende évidemment. Mais on ne va pas camper dans nos 16 mètres. On va jouer pour marquer."