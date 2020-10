Michy Batshuayi : "je ne suis pas très content de mon match"

Le buteur du soir Michy Batshuayi est revenu sur la performance des Diables rouges qui ont partagé face à la Côte d'Ivoire, 1-1. "Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus joué devant du public et ça fait du bien de revoir nos supporters. Dommage qu’on n’ait pas réussi à gagner, c’est ma plus grande frustration.

Sur mon but, j’ai un peu de chance, mais on a répété ça hier à l’entraînement. Après, le but ne ramène pas les trois points. Je ne suis pas très content de mon match. C’aurait été bien pour les jeunes de gagner ce match. Je pense que les jeunes ont quand même pris du plaisir.