Michel Preud'homme : "Anderlecht va se révolter, c'est logique"

Si Anderlecht et le Standard ont connu un début de saison radicalement opposé, Rouches et Mauves croiseront le fer ce dimanche dans un duel qui s'annonce très ouvert et indécis. Malgré un débours de dix point au compteur, les Bruxellois ne se présentent pas en victime expiatoire et comptent bien jouer un mauvais tour à leur meilleur ennemi liégeois. En marge de la rencontre, le coach du Standard, Michel Preud'homme s'est exprimé devant la presse. Lui aussi s'attend à un match compliqué.

"Anderlecht a peu de points mais Anderlecht a proposé de belles choses et a de bons joueurs, qu'ils soient jeunes ou un petit peu plus vieux, la qualité est là. Ce sera un match difficile. Imaginez l'inverse, c'est Anderlecht qui se retrouve avec douze points et nous avec deux. Vous pouvez vous imaginer l'idée ou l'état d'esprit d'accueillir Anderlecht dans un tel contexte. On doit s'attendre à ce que ce soit la même chose là-bas. Anderlecht va se révolter, c’est logique."

Pour préparer la rencontre, pas d'entraînement tactique spécifique...pour l'instant du moins : "Le Standard travaille toute la semaine sur ses bases propres, pas sur l'adversaire. Deux jours avant la rencontre, on amène certains aspects spécifiques à l'adversaire, qu'il s'agisse d'Anderlecht ou de n'importe quelle autre équipe. On va présenter Anderlecht aux joueurs à partir de demain (NDLR : ce samedi), on l'a déjà fait verbalement mais demain on commence à le faire à travers l'image."

Alors que Michel Preud'homme s'apprête à disputer un nouveau Clasico il n'a encore jamais gagné au Lotto Park (ancien stade Constant Vanden Stock) en championnat. Une statistique qui lui importe peu : "Les stats on peut leur faire dire ce qu'on veut. D'abord, je veux dire qu'Anderlecht est le club le plus titré donc dans l'absolu c'est l'équipe la plus forte depuis les débuts du football belge. C'est logique qu'on ne gagne pas là souvent. Si on prend la coupe avec, les stats sont différentes. J'ai toujours été chez les outsiders, Bruges, Standard, Gand donc je devais affronter un Anderlecht qui était toujours au sommet. Peut-être qu'ils sont extra motivés contre moi. (rires)"