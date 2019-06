Michel Platini ressort libre de garde à vue

L'ancien patron de l'UEFA Michel Platini est ressorti libre de garde à vue dans la nuit de mardi à mercredi après plusieurs heures d'audition dans l'enquête sur les conditions d'attribution du Mondial-2022 au Qatar, a constaté un journaliste de l'AFP.



"La garde à vue est levée", a annoncé William Bourdon, l'avocat de l'ex-star de l'équipe de France de football peu avant 1H00 du matin, dénonçant "beaucoup, beaucoup de bruit pour rien". "Cette garde à vue a été perçue par Michel comme injuste et hors de proportion", a-t-il ajouté.



A sa sortie des locaux de l'office anticorruption de la police judiciaire (OCLCIFF), à Nanterre, près de Paris, Michel Platini, les traits tirés, a en effet expliqué: "Alors que je devais arriver comme auditeur libre, on me met tout de suite en garde à vue, ça fait mal". "Ça a été long", a-t-il ajouté, précisant que des questions lui avaient été posées "sur l'Euro 2016, la Coupe du monde en Russie, la Coupe du monde au Qatar, le PSG, la Fifa". "J'ai toujours été serein car je me sens complètement étranger à n'importe quelle affaire", a-t-il encore affirmé. "Nous ne considérons en aucune façon que Michel Platini puisse être considéré comme suspect de quoi que ce soit, pas plus hier, aujourd'hui, que demain. C'est donc pour nous une affaire terminée", a renchéri son avocat.



Placée en garde à vue en même temps que Michel Platini, l'ex-conseillière sports de Nicolas Sarkozy, Sophie Dion, est également sortie libre dans la soirée. Ces auditions se sont déroulées dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier (PNF) en 2016 pour "corruption privée", "association de malfaiteurs", "trafic d'influence et recel de trafic d'influence" pour examiner les conditions d'attribution des Coupes du monde de football 2018 et 2022.